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27/09/2023

公院價接受私院治療！港府推「工傷僱員復康先導計劃」，未來會否擴展至飲食業？

#職場 #工傷 #工業意外 #工傷僱員復康先導計劃 #建造業 #飲食業 #僱員 #僱主 #打工仔 #公立醫院收費 #私家醫院治療
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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　近月本港接連發生多宗工傷意外，引起社會關注，部分行業比較容易發生意外，意外的後果可大可小，若因為公立醫院服務輪侯時間過長而影響治療，容易變成長期傷患，對工友的身心健康及經濟都造成壓力。

 

　　政府去年9月起推出「工傷僱員復康先導計劃」，為期三年，以建造業工傷僱員為對象，並採取個案管理模式，由專人跟進和協調復康治療及復工安排。在此計劃下，工傷僱員只需付公立醫院／公立診所收費，即可獲快捷私家門診復康治療，可協助受傷工友早日康復並重投工作。截至今年7月31日，共有447名工傷僱員參與，當中260人經治療後康復。

 

　　運作模式方面，由政府委聘的服務承辦機構成立工傷復康辦事處，並聯同其策略夥伴香港中文大學醫院，在勞工處的監督下提供先導計劃的復康服務。

 

 

　　另外，參加資格包括：（1）工傷於2022年9月1日或以後發生；（2）遭遇工傷時從事建造業；（3）因工傷以致肌肉骨骼受傷，或患上《僱員補償條例》訂明並與肌肉骨骼有關的職業病；（4）遭遇工傷6星期後仍未復工或預期未能在6星期內復工。

 

　　雖然目前先導計劃是專心照顧建造業工傷僱員，其實政府亦表示會考慮是否有空間擴展至其他行業，例如也有機會導致骨骼受傷的飲食業。如果政府更全面的推行計劃至其他行業，可以令更多打工仔更早回到工作崗位，相信僱主亦會歡迎相關安排！

 

　　工傷意外一宗都嫌多，僱主及工友必須注意工作環境安全及工作程序，並跟從安全指引。僱主想了解更多有關先導計劃的服務，可瀏覽先導計劃工傷復康辦事處網站 www.prp-wiro.gov.hk\tc

 

 

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