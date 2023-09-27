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27/09/2023

GLOBAL Wednesday｜美長債拉升 儲局加息真係近尾聲？｜日元匯率逼近150 央行將要干預？｜商品市場最新部署

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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室　高級投資策略師　陳正犖

 

　　市場揣測聯儲局今年繼續加息的可能性升溫，美滙指數較早時創下去年11月以來最弱水平，美國10年期國庫券孳息率再創下16年新高，美國息口如未見頂，對環球市場帶大多大的衝擊？市場又能如何捱過經濟衰退前的持續高息環境？美股周二再度捱沽，三大指數收市跌幅都超過1%，美股向下壓力仍大？國際油價觸及兩周低位後反彈，大行摩通就將全球能源股評級升至「增持」，認為短期內及長期油價均有機會上升，能源超級周期在暫停後將捲土重來，油價有望挑戰100美元樓上？地球另一面的日本央行同樣苦不堪言，以現時日本的疲弱經濟，仍能在年內結束寬鬆貨幣政策嗎？日圓(JPY)短線弱勢難改？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Af5j1OrEna4

 

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