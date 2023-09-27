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27/09/2023

車保家居保，兩個賠償準則妳要知

#理財 #保險 #天氣 #汽車保險 #自付費 #墊底費
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，上日提到，一場5年一遇的十號風球，以及500年一遇的超級黑雨，令到我們又再關注起自己的家居保和車保，我的姊妹Sandy就是其中一位。

 

　　當我解釋過家居保險的基本概念和不保事項後，她告訴我，她老公是車主，黑雨當日，她老公一早回家，而她們的停車場又不是在地下或地庫，所以，老公的私家車絲毫沒有受損。但她仍然擔心，萬一下次再遇上豪雨，汽車在路上被浸壞，是否有得賠？

 

　　「簡單來說，汽車保險會保障惡劣天氣導致的汽車損毀，但大前提是妳有沒有買全保。」

 

　　「全保？」

 

　　「是的，因為汽車保險中，有一個第三者責任保是法例規定要買的，這個簡稱第三保。但不是所有車主都會為自己的汽車買保險，如果有（市場稱之為全保），遇上風雨令到汽車損壞，原則上是受保的。」

 

　　「嗯，明白了，但妳用『原則上』受保，是否仍有『魔鬼細節』？」Sandy緊張地問。

 

　　「不是甚麼『魔鬼細節』，我認為這是常識呢！」

 

　　「是甚麼常識？」

 

　　「妳有沒有聽過保險概念中有一樣叫『道德風險』呢？」

 

　　「沒有呀！」

 

　　「我這樣解說吧！如果有兩個人覺得不舒服，但又不算嚴重。假設其中一位有買醫療保險，另一位沒有買，妳估哪人會傾向睇醫生呢？」我嘗試用簡單的例子解說。

 

　　「應該是買了醫保那位，因為有保險賠？」

 

　　「正是！甚至更極端的是，有人因為買了保險，更加不注意身體。當然，這個例子未必恰當，因為大部分人都不會拿自己的健康來開玩笑。但假設是汽車，如果因為買了全保，總會有人冇咁錫車吧！總之，但凡因為有買保險，就減低了避險意識，這就是所謂的『道德風險』！」。

 

　　「明白，但跟剛才所說的『原則上』有得賠有甚麼關係？」

 

　　「所有保險，尤其是旅遊保、車保和家居保這類一般保險（General Insurance），都有一個重要原則，就是客人有責任不讓受保物件（汽車或居所）置身於風險當中。以車保為例，如果妳非法泊車，萬一遇上風雨，汽車遭損壞，那就未必有得保了。」

 

(AP)

 

　　「嗯，原來如此！剛才妳說家居保不保家居丟空30日以上，也是這個原則？」

 

　　「果然聰明！還有一點，那就是『已知事項』，以上次的黑雨為例，如果已經宣布黑雨，妳還揸車外出，目的只是『視察』外面情況，因此而令汽車受損，這也未必有得賠。同樣地，如果天文台已經預告颱風臨近，妳這時才買旅遊保，也未必受保呢！」

 

　　「清楚了，但這個『原則』好像沒有太大約束力呢！」

 

　　「同意，所以，保險公司還有另一個方法去降低道德風險，那就是『墊底費』！」

 

　　「嗯，這個我聽過！」

 

　　「在剛才所說的一般保險中，例如車保、醫療保、家居保等等，保險公司都會要求投保者負責一個『墊底費』，或者叫『自付費』，用意就是想投保者自己去控制風險。妳試想下，如果有損失的時候，妳自己也要負部分責任的話，妳是不是會小心點？」

 

　　「啊，這個真的有很大約束力呢！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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