自助餐唔做、日本菜唔做？酒店改裝餐廳主攻大份抵吃歐陸菜！必食火焰海鹽焗原條海鱸魚、重量級澳洲M6和牛斧頭扒

這個世界瞬息萬變，近幾年香港餐飲業亦然，隨著疫情然後接著復常，經營者都不斷試圖迎合話變就變的市場需求，一兩年前開業的食肆可能已成為歷史……

大約兩年前曾經介紹過，沙田帝都酒店進行翻新工程，除了客房將有全新面目，餐飲方面亦在籌備「小銀座」計劃三部曲，在酒店內前後開設三間日本餐廳，除了原有位於酒店三樓提供壽司和鐵板燒的櫻田日本餐廳，還宣佈在一樓開設全新概念的YAMA，以後還會有另一間東瀛食肆登場……

兩年後的今天，沙田帝都酒店完成了翻新工程，但社會環境也不再像兩年前，對日本料理的需求被形容為斷崖式下跌，酒店餐飲方面的計劃亦不再一樣，「小銀座」三部曲立即被擱在一旁，兩年前於一樓開設的YAMA亦遭終結，取而代之把在三樓的2+2 café搬進去，連同場內的原有的酒吧部份，變成了全新的2+2 café & bar。

雖然看似是「上屋搬下屋」，但其實連營運concept都改變了：以前三樓2+2 café屬於早、午、晚自助餐勝地，現在一樓的全新2+2 café & bar卻只限在早餐時段做自助餐，其餘時段則只提供單點西餐及各式套餐 —— 不做自助餐喎！是不是很有趣的決定？



全新2+2 café & bar由三樓搬到一樓，門面裝修其實跟之前YAMA分別不大。



之前YAMA的室內裝修都好百搭，因此現在微調成2+2 café & bar也沒有太大違和感。

究竟為何不再做自助餐呢？我問過酒店方面，他們沒有太正面解釋，只回答以下：「適逢酒店於2021年開始進行為期2年的翻新工程，酒店想藉此破舊立新，以2+2 café & bar的摩登時尚的歐陸餐飲概念為顧客帶來耳目一新的體驗。餐廳現時亦有供應自助早餐以顧及酒店住客的需要。」FYI，屬同一集團的旺角帝京酒店自助餐餐廳花月庭於8月尾結業，我覺得並非偶然，也許酒店集團對經營自助餐的想法有所改變，究竟是一個長遠的決定，或是像麥當勞咖啡一邊話退休另一邊宣告升級，就讓時間去見證囉。

我前後去了兩趟2+2 café & bar（因此圖中可見我的衣著是有改變），整體印象是幾好，很多菜式都用料上佳兼分量大，很適合三至四人一起享用，而且定價好合理，是一家大小或相約朋友的理想用餐地方。第一道菜是海鮮拼盤，包括波士頓龍蝦、生蠔、南非鮑魚、北海道帶子、虎蝦，不用多介紹，新鮮就是王道，分量方面由於龍蝦只有一隻（開成兩邊）所以我覺得比較合兩人享用。



海鮮拼盤，上枱時有乾冰配合，擺明是打卡之作。



看清楚海鮮拼盤前方的醬料，包括鮮辣根汁、辣根茄汁、青檸欖油、泰式酸辣汁、香辣蛋黃醬、南美香辣醋青醬。

其他頭盤尚有24個月的西班牙橡果黑毛豬煙腿配日本赤肉蜜瓜、松葉蟹肉甘蝦海膽牛油果沙律，我會形容是「食材先決」的菜式，只要食材選得上乘，加以簡單的處理和配搭，就變得好味（或至少不會出錯）。該酒店集團一向在採購食材方面甚為著重，因此這類「食材先決」的菜式是非常穩陣。



然後是24個月的西班牙橡果黑毛豬煙腿配日本赤肉蜜瓜，另有兩款雞尾酒 2+2 Signature及Gulfstream。



松葉蟹肉甘蝦海膽牛油果沙律，用料夠新鮮，把所有東西放在一起自不然好味。

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