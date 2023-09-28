職場女王Son姐 | 面對職場不公事件，為何不敢發聲做鵪鶉？Hea答Say Yes有用嗎？

次次都係有我講冇大家講，今次搞搞新意思，同大家玩下情境題。如果你是一位在公司做了超過10年，自問一直好盡責好努力好認真工作的員工，可是非但沒有得到認同讚賞，還一直被上司老闆挑剔投訴指責，最終忍無可忍，寧願祼辭都要走。在安排handover交接的時候，老闆要求分開每個項目每件事分別拍片做紀錄。即時你會有甚麼反應？你會拍還是不拍？

這位員工雖然非常不忿和憤怒，認為荒謬無理之極，但即場啞忍沒有表態，氣沖沖send message問我意見。以下是我原汁原味的回覆：

『你都已經決定唔做，你仲理得佢咁多？盡責任handover 所有嘢就算，要求你拍攝直接say no就得啦！拍咗之後你講過嘅嘢畀人哋無限輪迴攞嚟繼續玩你，推卸責任，唔係估唔到係唔係？你竟然唔係直接say no？』

我得到的回覆是：『明白。謝謝你的回覆我Hea答佢OK。但我唔會做。』我唔明，點解要Hea答話OK之後唔做？大家明唔明？當事人之後又再send多一個message補充：『我嘅轉數冇Son姐咁快！』我繼續唔明，和轉數快慢有甚麼關係？大家認為呢？

接下來和大家改玩推理，這位員工在老闆上司的眼中，會是一個怎樣的員工？一個即將離職的員工，應承了交接會做的事，結果冇做，老闆上司同事下屬會點睇呢？

我無法明白為甚麼到了今時今日，一張大學畢業證書都證明不了甚麼的時候，依然有很多人離職的時候面對種種不公，不敢發聲做鵪鶉，是因為怕得罪公司，不肯出Reference Letter，更甚者怕被寫衰。如果一張Reference Letter有這樣大的影響力公信力的話，手拿一張讚到自己天上有地下無的的Reference Letter，豈不天下無敵分份工手到拿來？

老老實實，如果需要的是廉價的圍爐取暖式的同情呵護的話，搵我問肯定搵錯對象。大人大姐，做人做事處世的原則底線，自己的存在價值意義是甚麼都搞不清楚，每件事都是自己的選擇取捨，後果自負不是最正常的嗎？

所以性格就是命運，別人如何對待你，是因為你容許別人怎樣對待你。明明開口Say no就得，選擇Hea答Say yes 都是Yes! Yes完之後唔做就是失職就是玩嘢，全公司上下都知，如果被人拿這件事來做Reference四周圍講，鐵證如山百詞莫辨。

趁周末這個長假期，我的說話雖然難聽，忠言幾時都逆耳，但肯聽肯學肯改肯醒，日後職場行走唔使咁委屈。低頭做事抬頭做人，做個有身價嘅員工，唔係廢柴，唔做怨婦，唔做鵪鶉！