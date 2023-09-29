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29/09/2023

華為絕地求生給香港的啟示

#華為 #劉德華 #特朗普 #孟晚舟 #任正非 #大國博弈 #中國 #美國 #中美關係 #香港 #手機 #5G
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　　華為在深圳舉行新品發布會，劉德華以「非凡大師」身份登場，當華為手機代言人。華為新產品，可說是何等非凡，但當晚的非凡性和時代意義，遠遠超過她產品自身。

 

　　當全世界以為華為放棄了手機業務，轉而開發新能源車和物聯網時，Mate 60 Pro橫空出世，令全球網民驚歎不絕，卻令西方輿論場驚訝不堪。

 

　　是5G手機嗎？她怎麼可以做到？是自主研發嗎？

 

　　一時間「敗部復活」、「重返榮耀」、「遙遙領先」聲音不斷；另一方面「可能剽竊」、「應該侵權」、「啟動調查」也有不少回音。

 

　　華為新手機之所以令全世界驚歎驚訝，原因十分簡單。自美國前總統特朗普開始對華發動科技戰，既全面封殺技術、材料和設備，實施三輪制裁，更把華為財務長孟晚舟拘捕軟禁三年。

 

　　華為Mate 60 Pro選擇在上月底美國商務部長雷蒙多訪華離開前一天低調開售，時間上已經充滿挑機成分。新品發布挑在9月25日，日期更加別具心思。

 

　　9月25日，於華為言，是激情澎湃；於國人言，亦是熱血沸騰。畢竟孟晚舟被無理拘禁三年，在不認罪不低頭下獲釋，背後是國家強而有力的支持和鬥爭成果。

 

　　那一夜孟晚舟的一襲紅衣，向全世界宣告她歸來無恙的畫面，可能也只代表華為的慘勝。

 

　　但華為選擇在孟晚舟回國兩周年9月25日這一天舉行發布會，西方媒體認為是向西方示威。但在東方人角度看，就是我們在哪裏跌倒，便在哪裏起身，這是人情練世的智慧；當然亦有輕舟已過萬重山，危機消退的訊號。

 

　　2019年華為身陷絕地，今天卻可絕地反擊，華為做了甚麼？

 

　　任正非接受《華爾街日報》採訪時，說要感謝時任美國總統特朗普，因為特朗普讓世界都知道了有華為這家中國公司，更重要是令華為員工有了前所未有的危機感。

 

　　他的意思是特朗普乃美國總統，在全世界都有分量，他竟然看重華為。華為雖然是做得不錯的公司，但亦有很多人不知道華為，又或者不相信華為是行的。即使在中國內地，也有些人對華為不以為然，以為不外如是。

 

　　不過，特朗普一出手，所有人一夜之間認識了華為：原來華為這麼厲害，還不趕快買華為的設備，還等到甚麼時候。用任正非的語言說，應該是特朗普先生幫了我們大忙，這一點我們要感謝他，這等於幫華為賣了全世界廣告。

 

　　他還說公司幾十萬人很難凝聚，之前起草了甚麼公司願景和使命，希望統一員工意志，這些口號連華為員工也不一定相信。

 

　　「但是特朗普一攻擊我們，所有員工都意識到危機：如果不努力，我們一定會死掉。這嚇得每個人都很努力，甚至出現基層太努力，導致『車』開得太快。」

 

　　任正非覺得要快快煞車，不能讓他們跑得太快，否則有可能把公司拉斷。他總結基層有幹勁、高層有冷靜，這就是華為勝利的基礎。

 

　　當然儲備人才和投入研發是根本，但這也是戰術；戰略上由內而外、由低至高，是靠自身強大的生機動力。

 

(AP)

 

　　當全世界去拆解華為Mate 60 Pro究竟是不是5G手機、有沒有抄襲美西方技術時，那是不認識華為，亦不認識中國文化。

 

　　華為早在幾年前已做到5G手機，再出5G手機也只是證明自己不用外國芯片也可以做到而已，這不是他們唯一目標。以任正非和他團隊性格，這部Mate 60 Pro應該是介乎5G和6G之間的版本，或可稱之為5.5G。

 

　　華為不作解說，沒有大事張揚，沒有瘋狂慶祝，仍然是踏踏實實。這是中國人內歛沉穩的一面，這是經歷磨難之後的沉澱。相信未來在6G領域，華為會再給世界帶來驚喜和驚訝。

 

　　在華為非凡大師發布會上，看到的是非凡大師劉德華作為代言人，劉德華口中的非凡大師是許鞍華和林子祥，現場還唱著Beyond的《光輝歲月》。在整個華為新產品發布會，香港元素竟然佔了主導地位。這給了我們甚麼啟示？

 

　　香港有其獨特價值，曾經在經濟發展和流行文化方面領先亞洲，影響世界，但今天我們好像諸事不順。從華為絕地求生的故事中，看得出一個具非凡領袖——任正非的遠見，可惜香港沒有。

 

　　其次是危機感，特朗普為華為帶來前所未有的危機，華為所有員工因而奮發自強。香港自回歸以來亞洲金融風暴開始，回歸20多年，沒有甚麼進步，仍在吃老本，仍然以為香港是世界金融中心，以為自己比內地任何地方先進，仍然不知道危在旦夕。

 

　　從華為絕地求生到絕地反擊的故事中，香港人和特區政府有何得著？

 

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