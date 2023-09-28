  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

28/09/2023

北上消費 | AlipayHK推4大內地消費優惠！$60購物優惠券 / 12個深圳商場著數 / 首次內地Call車減$10！即睇優惠領取方法

#0+3 #北上 #深圳 #一日遊 #AlipayHK #內地優惠 #優惠券 #商場 #港人 #優惠 #著數 #輕旅行 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　不少人都愛北上，喜歡到深圳等地來個一日遊，所以若有內地相關的優惠，當然不可以錯過！今次就說說AlipayHK的內地優惠，當中包括大派港幣60元優惠券、深圳12間大型商場港人專享優惠、Call車優惠等等。看看有甚麼合適自己吧！

 

AlipayHK內地優惠│1. 港幣60元電子優惠券

 

　　趁十一國慶假期，AlipayHK推出港幣60元的電子優惠券，不論新舊用戶都可以領取，只要在即日至10月31日前領取及使用就可以了。60元的電子優惠券分別為：

  • 港幣30元(限中國內地線下商戶，滿300元港幣可用)
  • 港幣10元(限中國內地線下商戶，滿100元港幣可用)
  • 港幣8元(限中國內地線下商戶，滿50元港幣可用)
  • 港幣6元(限中國內地線下商戶，滿20元港幣可用)
  • 港幣6元(限中國內地線下商戶，滿20元港幣可用)

 

 

 

領取方法十分簡單，只要4步！

 

1.    進入AlipayHK主頁

 

2.    點擊「Alipay+ Rewards」

 

 

3.    目的地選擇「中國內地」

 

 

4.    進入專頁領取優惠券

 

 

下一頁：港人專屬12大深圳商場優惠

 

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#0+3 #北上 #深圳 #一日遊 #AlipayHK #內地優惠 #優惠券 #商場 #港人 #優惠 #著數 #輕旅行 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk