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28/09/2023

林作面相 | 鼻骨露、嘴鬆唇厚、耳兜代表怎樣的性格？撞板多過食飯，死穴在於「眼神」？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　他究竟是才子（自詡），還是騙子呢？

 

　　林作在事業和愛情上的諸多動作，包括作怪、作大、或者作假，媒體已源源輸送，現在讓我們看看他的相學特徵：

 

一、    鼻勢陡峭：自我中心，思想有自己一套，常常妙想天開，行動亦很有個人風格，容易不顧一切往前衝，行徑頗具顛覆性。

 

　　鼻大：自視甚高，傲夾「寸」。

 

　　鼻骨露：非常固執，不肯認輸，凡事我行我素，錯都要錯到底。他的字典中沒有「中庸」這兩個字，「中庸」就等於「平庸」，他要的事業走勢是平地一聲雷、威震四方。

 

二、    耳兜：最怕沉悶，有反叛傾向，討厭既定框框，喜歡用反傳統的手段，因為規矩是給普通人的，而他不是普通人，往往漠視紀律、原則、甚至道德。

 

三、    嘴鬆唇厚：說話口沒遮攔，既愛發表，又語出驚人。他有「抽水王」之稱。最著名一次是本年荷里活廣場發生斬人案，他竟然在Instagram帖出模仿疑兇裝束的照片，並標示：「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」，結果被斥「悲劇當有趣」、「沒人性」，跟住被保險公司「炒魷」。

 

　　負評如此，但他也有另一面：

 

一、    讀書不蠢：他的學歷可形容為閃亮，就讀的全是頂級名校，包括哈羅公學，他是牛津文學碩士、港大法學碩士（期間還得沈澄紀念獎學金）。



二、    可能不壞：

 

　　a.    母子情：他和母親感情非常好。當日想做補習天王時爆媽咪「大洗」，「靠我落海撈一撈，希望幾年後就可以養返佢。」JPEX爆鑊的記招上，他表示母親非常支持他，希望自己可以面對，不需媽媽太擔心。

 

　　b.    女友情：裕美對他不離不棄，批評網上負評是「落井下石」，堅稱男友善良，低調為基層服務。

　　

　　c.    朋友情：記招上他透露，人生至此，他這兩天收到最多的支持和鼓勵，來自朋友、同事、舊同事，令他深受感動。

 

　　由此可見，他可以是一塊不錯的材料，但為甚麼「撞板多過食飯」呢？且看往績：

 

法律界：除牌

教育界：被抨擊

政界：區議會選舉被擊敗

保險界：被解僱

投資界：被捕

 

　　為甚麼他總是在不適當的時候做不適當的事呢？

 

　　關鍵可能是在眼神——陰晴不定，表示這人很情緒化。這會否與他和父親的矛盾有關呢？兩人一向火星撞地球，父親曾罵他是「廢物」，還說肯定兒子一生也不會有甚麼成就。

 

　　林作會否因要抗衡父親，便用盡飲奶之力要回歸「人生勝利組」？總之，林作那陰晴不定、偶爾陰沉不樂的眼神，結合前述的相學特徵，便造成野心大、賭性強、貪新鮮、愛出位、衰衝動的危險性格。這次「林作炒幣」肯定變了「林作炒車」。

 

 

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