灣仔夜繽紛 ︳海濱藝遊坊開鑼！橫跨中秋、國慶！4大活動亮點：800架無人機夜空綻放圖案 / 懷舊電影之夜播《半斤八兩》/ 剪紙紮染工作坊

香港夜繽紛活動一浪接一浪！首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」現已於灣仔「水上運動及康樂主題區」開鑼，橫跨中秋及國慶！嘉年華焦點一定是800架無人機於夜空表演，又有電影之夜及不同的市集攤檔！事不宜遲，即刻看看有甚麼重點推介！

海濱藝遊坊

日期：即日起至 10月2日 時間：下午3時至凌晨12時

（因配合煙花匯演，10 月 1 日的「海濱藝遊坊」活開放時間為早上10時至下午4時）

地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」

活動詳情請按此

海濱藝遊坊 ︳ 1. 800架無人機於夜空綻放不同圖案！

海濱藝遊坊即日起至10月2日，由下午3時至凌晨12時（10月1日由上午10時至4時），於灣仔海濱水上運動及康樂主題區有一連串的活動及表演！當中最吸睛的一定幾乎每晚一場的無人機表演！800隻無人機會於9月28至29日及10月2日於晚上8時準時開始，維時半小時，中秋正日更會加時至10時！屆時無人機會組成多款呈現香港藝術文化的圖案，如果會於這個時段到嘉年華走走的話，不妨抬頭看看夜空！

（圖片來源：海濱藝遊坊）

無人機匯演

日期：9月28日、10月2日

時間：晚上8時至8時半

日期：9月29日

時間：晚上8時至10時

海濱藝遊坊 ︳ 2. 電影之夜細味香港懷舊電影：《半斤八兩》、《李小龍》

懷舊嘉年華怎少得播放經典港產片？除了走走逛逛市集外，還可以靜靜地觀賞香港著名的電影，緬懷一代經典，例如富本地特色喜劇《半斤八兩》、由李治廷演活角色的《李小龍》等，在室外享受著海風看戲，認真寫意！

（圖片來源：海濱藝遊坊）

電影之夜

日期：9月28日

時間：晚上8時半至10時

電影：《半斤八兩》

日期：9月29日

時間：晚上10時至11時30分

日期：9月30日

時間：晚上8時半至10時

電影：《李小龍》

日期：10月2日

時間：晚上9時半至11時

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