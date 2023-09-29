華為秋季新產品發布會，在孟晚舟回國兩周年一口氣介紹了手機、耳機、平板電腦、電視、眼鏡、汽車、手錶、路由器等多款「遙遙領先」的先進新產品，意義遠超一間公司的產品銷售。

製造7納米芯片 摸索新道路

有些人或許把華為大批大受歡迎的新產品的出現視作「華為復仇記」，但任正非是很有氣度及格局的人，不會用負面思維主導華為的工作。公眾之對華為感佩，我相信是因為看到它在美國傾全國之力並威逼其他國家一起封殺之下，仍能頑強奮戰，自強不息，殺出重圍。

華為新產品最使世界震撼的，顯然是其搭載7納米芯片的Mate 60 Pro。眾所周知，美國用盡一切辦法封殺中國的半導體生產，逼使荷蘭政府禁止ASML把最先進的EUV光刻機售給中國，但華為為何還能量產擁有7納米芯片的手機？這對美國是一個謎，美國、日本等國家連忙找人拆解華為的新手機，但總是找不到丁點使用美國技術的證據。華為有了此等突破，再加上其他技術上的進步，例如可以人造衛星通話手機昂然進入5.5G階段，及鴻蒙系統的被廣泛應用，華為產品的銷售已連連報捷，財務上它已站穩了腳，其技術上的實力也使人感到深不可測。

美國遏制中國科技發展的行動，顯然又打了一場大敗仗。香港年前還有一些自我互相吹捧的所謂「意見領袖」，曾斷言華為必然倒閉，但我相信，這些心靈與腦袋俱殘缺的人，今天仍是不會感到慚愧的，他們並無自省能力。

華為王者回歸，固然是勵志故事，但更值得重視的是中國在遭到重重打壓下，如何造得出7納米的芯片。造此芯片需要非常複雜的EUV光刻機，在美國施壓下，荷蘭的ASML雖想向中國輸出此種機器，卻是不敢。半導體技術超越我的專業知識，我惟有多請教這方面的多位專家。中國可否自己造EUV光刻機？此路恐怕不好走。此機複雜無比外，尚有多種專利權的保護。據聞中國有所大學在實驗室已能成功做到ASML的激光打靶。但跟著別人的舊路走，不但要交專利費，而且會面對種種人為障礙，更好的方法當然是走全新的路。

同步輻射加速器 代替光刻機

世界的科技界大致都會相信，只要給予中國足夠的時間，中國的科學家總會摸索出新路。這說來輕巧，但在黑暗中摸索，總不如已經見到遠處有一扇門透出一片亮光，為我們指明了方向。

近日網上傳來消息，說中國的科技人員找到了與荷蘭EUV光刻機完全不同的路徑，便是利用物理學界早已應用的同步輻射加速器作為光源，代替ASML的激光打靶。我請教過這方面的專家朋友，這個方向完全可行，在業內似乎半年前已在討論。世界有很多個國家都有此等加速器，它們可作多種用途，例如可用在天文物理和衛星上，用作光刻，已是大材小用，殺雞用牛刀。傳聞東莞長達一里的那個加速器，便可能是專門造給半導體生產的。

此種加速器是龐然大物，設在史丹福大學的SLAC線性加速器便長達2英里。它們不可能如ASML的光刻機般可以運來運去，但它們亦有多種優點，例如打出的光比ASML的激光強得多，曝光所需的時間較短，從而節省部分成本。既然有了可行的新方案，相信幾年內中國便可攻克一些製作技術上的困難，這遠比造出ASML光刻機容易得多。幾年後成功之時，芯片生產可能全面改變，中國或能以白菜價造出芯片，美國的芯片廠失去了大片市場，收入不足以支持巨額的研究經費，半導體生產技術會停滯不前。有人預測，幾間芯片公司，包括ASML的光刻機廠，十餘年內恐怕難逃倒閉命運。

(AP)

美極限打壓 傷得更多是自己

但上述只是未來才會出現之事，為何今天華為便有7納米的芯片？朋友猜測，華為芯片的代工廠可能用較低層次的DUV光刻機曝光幾次，把原來的14納米變成7納米，替華為換回了時間。是否如此？暫時似仍是華為的機密。

華為的突圍而出，其實在中國並非新鮮事。過去，科技先進的國家也曾多次封殺中國科技的發展，但中國卻一一獨力闖出自己的路。原子彈技術是遭到封鎖的，中國在1964年便自主研發，試爆了原子彈。此外，導彈、太空科技、北斗導航、大型隧道鑽機、超級電腦、電動車、無人飛機、人工智能、5G、人造衛星通訊等等，哪一項不是中國自主研發？外面阻力愈大，中國的成功便愈顯得卓越，西方國家的技術壟斷便愈不能維持下去。在華為及芯片問題上，美國的極限打壓，看來還是走不出弄巧反拙、兩敗俱傷的困局，而傷得更多的，恐怕還是美國自己。為何美國政客變得比前更蠢？頗值得我們玩味。

（本文原載於9月28日《香港經濟日報》）