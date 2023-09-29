以色列復常、留人才成功之道！女創業家及投資者分享：習慣風險是優勢

身兼創業家及投資者的Inbal Arieli也有出版書籍，講創業及以色列初創。（梁巧恩攝）

疫情後進入新常態，對創業者及上班族來說，離不開尋找商機、找份好工，誰更能適應新常態誰就能贏。來自以色列的Inbal Arieli，是創業家也是投資者，更是著名的演講者，她接受專訪時提到：「事情永不會如你想像般發生，對不肯定持開放態度，令你變得更靈活及更有彈性。」

以色列跟香港有點像，地少人口密集且市場細，不少企業都要拓展海外市場。跟香港不同的是，受歷史原因影響，過去幾十年以色列的地緣政治及經濟時見不穩，衝突甚至是爆發戰爭的可能性經常出現。Inbal坦言，以色列的生活一直存在不確定性，甚至可用「肯定不確定」來形容。對以色列人來說，看來並不是障礙。「你對不確定性的反應會變得更強，因為這不是甚麼特別的東西。以色列的正常生活是一種非常不確定的生活，所以你會更熟悉不確定的感覺。」

以色列復常快 主攻前瞻性科技

這種生活經驗，對創業家來說反而是好事。「初創的生命周期本來就充滿了不確定性和不可預測，需不時糾正、適應和演進。」自小已習慣了應對不確定性、風險，她指這是以色列創業家的相對優勢。「對不確定性持開放態度，別感到害怕、震驚，你可以練習（面對），就像肌肉一樣。」

就如疫情帶來的影響，沒有人能預知。「沒有人真正明白發生了甚麼事，我們只能與其共存。」而對於疫後的世界，也要積極面對。她以其國內的情況為例，社會只停滯了幾個月，其後快速回復至正常生活。不少初創也轉向關注、投入至醫療相關範疇，至去年已正常地吸引投資；上班族已重回到辦公室工作。就算之後發生俄烏戰爭、美國出現銀行不穩事件，也只為以色列經濟及企業帶來短暫的影響。她指不少初創很快重回發展軌道，不少更加快投入人工智能、機械人、數據科學等領域發展。

一直以來，以色列的初創較多投入於Deep Technology，即較創新及前瞻的科技，而不是簡單的應用程式或平台，反映以他們都較重視創新。培養創新及研發能力，說易行難，教育方式及社會氣氛的影響甚大。Inbal表示，以色列的教育，重視提問。「為幼兒提供的學習環境，不一定只是教給他們實際知識。我認為是環境和心態，如果你鼓勵他們提出任何問題，那麼對技術感興趣的人就會提出問題並發展。因此，傳遞的實際知識較少，更多的是關於如何做，以及為甚麼做。」

事實上，只要有好的環境，人才自然會留下。Inbal指以色列人喜歡旅行，了解其他地方，與各地投資者、企業、客戶合作。「沒有看到大量以色列人離開，他們可能會去如矽谷等地的大企工作幾年，但總也會回來。」

好環境易留人才 亦吸專才回流

而在以色列境內有幾百間涉及銀行、軟件、醫療保健科技的跨國企業，也有助吸引以色列專才回流。同時，以色列亦吸引不少外地專才來實習或當交換生。