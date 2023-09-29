普通話Friday｜美國政府停擺風險上升推高美匯，避險幣日圓何以不漲反跌？

嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事 任駿菲

美國政府再次面臨停擺風險，若民主黨跟未能與共和黨達成協議，聯邦政府將從10月1日開始停擺。目前三大評級機構—標普、穆迪和惠譽之中，只有穆迪維持給予美國三個A主權信用評級，美國會否最終失去最後的三A評級？聯儲局仍可能在第四季加息25個基點，並在一段長時間維持高利率，借貸成本上升會否最終導致經濟衰退、美股回落？另外，日圓匯價與日經指數長期走勢背馳，但日本央行傾向結束長期超寬鬆貨幣政策，日經指數升浪近尾聲？

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