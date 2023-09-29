  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

29/09/2023

ChatGPT比想像中更好賺！OpenAI推企業版搶吸大公司客戶，身價暴漲3倍、直逼900億美元！

#Smart Living #OpenAI #資金 #公司 #前景 #資本市場 #奧特曼 #業績 #大翻身 #ChatGPT #企業版ChatGPT
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　今年8月有媒體分析指，OpenAI燒錢太快，可能會在2024年底因資金耗盡而破產，讓不少人看衰公司前景。但來到9月，事態發展卻發生180度轉變。市場消息傳出，該公司正跟投資者洽談出售股份，並透露2023年收入有望達到10億美元，讓資本市場看好其「錢」景，公司估值更一下子暴升至900億美元，差不多是今年初的3倍之多！究竟OpenAI執行長奧特曼施展了甚麼奇謀妙計，令公司業績大翻身呢？

 

OpenAI允許員工出售股票套現

 

　　《華爾街日報》援引知情人士的消息指，今次售股案不是由OpenAI發行新股來集資，而是容許公司員工出售手上持有的股票。這樣不但可讓員工分享公司成果，也可讓OpenAI有機會接觸新的投資者。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）已派遣代表，四出向矽谷投資者推銷這些股票。據悉，不少投資界巨頭對此表現出強烈興趣，當中更包括軟銀集團的孫正義。

 

　　OpenAI代表告訴投資者，預計2023年公司收入可以達到10億美元（約78億港元），2024年更有望帶來數十億美元的營收，故此市場評估其市值應介乎800至900億美元（約6,240至7,020億港元）之間。2023年初，該公司曾進行3億美元（約23.4億港元）售股案，當時估值為300億美元（約2,340億港元），可見OpenAI在大半年間身價已暴漲3倍了。

 

OpenAI賺大錢全靠大企業客戶

 

　　OpenAI在2022年只創造了2,800萬美元（約2.18億港元）收入，為甚麼2023年收入可以倍增至10億美元？OpenAI在2023年2月推出面向一般用戶的高階付費服務「ChatGPT Plus」，除可以使用功能更強大的GPT-4大型語言模型外，還可以享有更快的回應時間；外界估計3月份有100至200萬付費用戶，可為公司帶來2,000萬至4,000萬美元（約1.56至3.12億港元）營收。

 

目前ChatGPT有免費版、Plus版和Enterprise版三級方案：Plus版的收費為每月20美元（約156港元）；Enterprise版則沒有劃一價格，取決於每家公司使用方式而有所不同，需單獨向OpenAI問價。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

　　不過，這只算是蠅頭小利，真正的大錢應是來自大型企業客戶。OpenAI宣稱，自ChatGPT推出以來，已獲得8成以上財富（Fortune）500強的企業採用，其中當然包括筆者上期提及的摩根士丹利。為進一步滿足大公司的業務需要，OpenAI於2023年8月推出企業版服務「ChatGPT Enterprise」。

 

ChatGPT Enterprise設有一個管理控制台，提供各項用戶管理功能，包括單點登入、區域驗證，以及顯示員工使用狀況的儀表板。（圖片來源：OpenAI官網）

ChatGPT Enterprise容許用戶輸入更多內容，對話框能夠容納約2.5萬個單字，又可供上傳檔案，方便企業進行大量數據分析，而分析結果更可以圖表形式呈現。（圖片來源：OpenAI官網）

 

企業版無限量兼高速存取GPT-4

 

　　企業版ChatGPT不但可讓客戶無限量使用GPT-4模型，而且執行速度提升了兩倍，更具備先進的數據分析功能，讓客戶能夠在幾秒內分析大量市場資料。它既提供了共用對話範本，讓員工能夠利用ChatGPT構建工作流程，也有API平台讓企業按照自身需要，創建完全客製化的解決方案。

 

　　對大企業來說，最擔心的是商業機密外洩。有鑑於此，ChatGPT Enterprise採用了AES-256靜態數據加密、以及TLS 1.2+傳輸數據加密。同時，OpenAI承諾，用戶輸入的提示詞和其他資料均不會用於模型的數據訓練，與ChatGPT的任何對話亦會在30天內從系統中自動刪除。

 

AI變成辦公室必用的生產力工具

 

　　OpenAI表示，在企業版ChatGPT開發過程中，獲20多家不同行業和規模的企業提供協助；國際會計師事務所羅兵咸永道、美妝品牌Estée Lauder、金融科技商Block、網上設計平台Canva等均試用過Beta版本的ChatGPT Enterprise，並給予正面評價。OpenAI透露，稍後會釋出面向小型企業的「ChatGPT Business」，惟卻未有公布推出時間表。

 

　　今次OpenAI高調募資和進軍企業市場，標誌著生成式AI進入企業的步伐將會再加速。幾個月前，大多數人只是把ChatGPT當作是找尋資料、或解答各種問題的新玩意，但隨著愈來愈多企業把它引入工作流程，日後可能會看到AI變成辦公室中不可或缺的生產力工具。

 

延伸閱讀：

OpenAI無畏破產傳聞！收購初創強化設計力，研發AI代理吸企業客！可能與微軟產生衝突？

 

銀行業AI起革命！大摩與OpenAI合研聊天機械人，化身財務顧問AI助手，瞄準富豪大客！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #OpenAI #資金 #公司 #前景 #資本市場 #奧特曼 #業績 #大翻身 #ChatGPT #企業版ChatGPT

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk