ChatGPT比想像中更好賺！OpenAI推企業版搶吸大公司客戶，身價暴漲3倍、直逼900億美元！

今年8月有媒體分析指，OpenAI燒錢太快，可能會在2024年底因資金耗盡而破產，讓不少人看衰公司前景。但來到9月，事態發展卻發生180度轉變。市場消息傳出，該公司正跟投資者洽談出售股份，並透露2023年收入有望達到10億美元，讓資本市場看好其「錢」景，公司估值更一下子暴升至900億美元，差不多是今年初的3倍之多！究竟OpenAI執行長奧特曼施展了甚麼奇謀妙計，令公司業績大翻身呢？

OpenAI允許員工出售股票套現

《華爾街日報》援引知情人士的消息指，今次售股案不是由OpenAI發行新股來集資，而是容許公司員工出售手上持有的股票。這樣不但可讓員工分享公司成果，也可讓OpenAI有機會接觸新的投資者。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）已派遣代表，四出向矽谷投資者推銷這些股票。據悉，不少投資界巨頭對此表現出強烈興趣，當中更包括軟銀集團的孫正義。

OpenAI代表告訴投資者，預計2023年公司收入可以達到10億美元（約78億港元），2024年更有望帶來數十億美元的營收，故此市場評估其市值應介乎800至900億美元（約6,240至7,020億港元）之間。2023年初，該公司曾進行3億美元（約23.4億港元）售股案，當時估值為300億美元（約2,340億港元），可見OpenAI在大半年間身價已暴漲3倍了。

OpenAI賺大錢全靠大企業客戶

OpenAI在2022年只創造了2,800萬美元（約2.18億港元）收入，為甚麼2023年收入可以倍增至10億美元？OpenAI在2023年2月推出面向一般用戶的高階付費服務「ChatGPT Plus」，除可以使用功能更強大的GPT-4大型語言模型外，還可以享有更快的回應時間；外界估計3月份有100至200萬付費用戶，可為公司帶來2,000萬至4,000萬美元（約1.56至3.12億港元）營收。

目前ChatGPT有免費版、Plus版和Enterprise版三級方案：Plus版的收費為每月20美元（約156港元）；Enterprise版則沒有劃一價格，取決於每家公司使用方式而有所不同，需單獨向OpenAI問價。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

不過，這只算是蠅頭小利，真正的大錢應是來自大型企業客戶。OpenAI宣稱，自ChatGPT推出以來，已獲得8成以上財富（Fortune）500強的企業採用，其中當然包括筆者上期提及的摩根士丹利。為進一步滿足大公司的業務需要，OpenAI於2023年8月推出企業版服務「ChatGPT Enterprise」。

ChatGPT Enterprise設有一個管理控制台，提供各項用戶管理功能，包括單點登入、區域驗證，以及顯示員工使用狀況的儀表板。（圖片來源：OpenAI官網）

ChatGPT Enterprise容許用戶輸入更多內容，對話框能夠容納約2.5萬個單字，又可供上傳檔案，方便企業進行大量數據分析，而分析結果更可以圖表形式呈現。（圖片來源：OpenAI官網）

企業版無限量兼高速存取GPT-4

企業版ChatGPT不但可讓客戶無限量使用GPT-4模型，而且執行速度提升了兩倍，更具備先進的數據分析功能，讓客戶能夠在幾秒內分析大量市場資料。它既提供了共用對話範本，讓員工能夠利用ChatGPT構建工作流程，也有API平台讓企業按照自身需要，創建完全客製化的解決方案。

對大企業來說，最擔心的是商業機密外洩。有鑑於此，ChatGPT Enterprise採用了AES-256靜態數據加密、以及TLS 1.2+傳輸數據加密。同時，OpenAI承諾，用戶輸入的提示詞和其他資料均不會用於模型的數據訓練，與ChatGPT的任何對話亦會在30天內從系統中自動刪除。

AI變成辦公室必用的生產力工具

OpenAI表示，在企業版ChatGPT開發過程中，獲20多家不同行業和規模的企業提供協助；國際會計師事務所羅兵咸永道、美妝品牌Estée Lauder、金融科技商Block、網上設計平台Canva等均試用過Beta版本的ChatGPT Enterprise，並給予正面評價。OpenAI透露，稍後會釋出面向小型企業的「ChatGPT Business」，惟卻未有公布推出時間表。

今次OpenAI高調募資和進軍企業市場，標誌著生成式AI進入企業的步伐將會再加速。幾個月前，大多數人只是把ChatGPT當作是找尋資料、或解答各種問題的新玩意，但隨著愈來愈多企業把它引入工作流程，日後可能會看到AI變成辦公室中不可或缺的生產力工具。

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