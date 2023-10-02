盤點2023年騙局！由電騙呃阿婆、KK園區、金融科技到Web 3，騙徒手法層出不窮！

2023年是騙局主流化的重要一年，輝煌的一年。吸引了大量之前可能不熟悉該行業的騙徒關注，一時間，大到互聯網巨頭，小到新手，普通創業者，都爭相進軍跳入這個「一半天堂、一半地獄」的市場中打算碰碰運氣，世界，就是這麼荒謬。

騙徒手法層出不窮，掛羊頭賣狗肉，電騙呃阿婆、KK園區、NMN、虛擬貨幣，實體交收，畀人搶走一千幾百萬，綁架勒索打斷手腳，它們成就的是一小撮人的財富神話，付出代價的卻是整個社會，且幾乎完全沒有保護投資者的法律法規。

即使是他們的職業如何體面，LinkedIn 如何靚仔，相貌如何堂煌，DNA就是低劣。

詐騙集團老闆會專門請人寫劇本、安排老師對新騙子進行Facetime聲音、劇情套路、心理等方面做培訓，騙子非常懂心理，組織非常周密，人員涉及十分廣。每天開會研究客戶，商量詐騙方案，大家角色扮演，比如一個16歲的男孩，在電話裏扮演騙子的「爸爸」，和未來的兒媳婦說話。更會用變聲器，會發1,000種聲音，每人會扮演5,000個不同角色。

騙子有專業機房，可以做手機全球虛擬定位，類似外圍波集團，所以騙子窩居大部分在台灣、柬埔寨、緬甸、菲律賓等東亞國家和城市，但是IP卻顯示世界各地，最常用的虛擬定位地點是洛杉磯、舊金山、紐約、多倫多、溫哥華、北京、上海，其次是西雅圖、波特蘭、波士頓、灣區、聖荷西、歐洲、澳洲、新西蘭以及一些國內的二三線城市。

熱錢多了，騙子也來了新加坡，那些離錢近的行業難免浮躁起來。當人和錢加速流向新加坡，嗅覺靈敏的騙子也聞風而動。

騙子不止一個，上當的人也很多，裏面不乏頂級投資人才。但投資行業的騙局總是這樣：考慮到不光彩，受害者總是甘認倒楣，不聲張。

做Deal做投資的大都是人精。由此可見，能在這群人裏行騙，證明如今這批騙子已經具備很高的IQ、EQ專業素養。

香港現正充斥著大大小小不同的金融科技初創公司。它們以「創新」、「有計劃上市」、「公司正快速成長」等陳腔濫調的口號，試圖吸引人加入它們，一起打拼。

各大銀行、金融機構、投資者和政府也爭相投資發展金融科技，使現今許多騙子打著FinTech、Crypto、NFT、Web 3的旗幟創業和融資。一些現在很Hit的Topic包括：Blockchain、區塊鏈、電子支付、網上貸款等。

最近隨著元宇宙、Web3等等概念大火，互聯網圈子裏竄出了一個又一個的新名詞，登上一些互聯網人士聚集的社交平台，「Web 3，型喎！」

這類工作受到很多入世未深或對金融科技不太熟悉的廢青歡迎。但後生仔，你太年輕了。要知道有很多的科技公司也是假科技公司，真騙子集團。

做生意不外乎天時、地利、人和，三者不得，雖勝有殃。

香港的填鴨式教育制度下是沒有可能創新，只有培育出「抄」的年輕人才。廢青鍾意抄，鍾意Copy山寨也不是第一天的事。年近半百的廢中別五十步笑百步，他們也不是好很多。

當還未能弄清楚Facebook、Instagram、LinkedIn、抖音、NFT、Tik Tok 怎麼用，同人講Blockchain、AI人工智慧、Web 3、虛擬銀行？

2023是時候重新上路。上路時，收起你的濫情，冷靜分析周遭是否騙子。天下烏鴉一樣黑。

生命無Take Two，小心每一步。