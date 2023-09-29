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29/09/2023

HK Express中秋推機票版「七星伴月」！櫻花季出發！東京/大阪/沖繩等7大日本航點低至$576

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　　適逢中秋節，香港快運 HK Express 應節推出機票版「七星伴月」，多達 7 個日本熱門航點來回票價低至 $576 起，留意返這個價錢終於不是單程機票，而且明年 4 月至 7 月出發，正好 plan 定春夏假期，要留意，平機票優惠期只限 3 日，手快有手慢無！

 

 

　　HK Express 機票版「七星伴月」有齊日本東京（成田／羽田）、大阪、福岡、名古屋、沖繩及獨家直航的高松及鹿兒島共 7 個主要航點，來回票價低至 $576，出發日期由明年 4 月至 7 月，就如日本機票的早鳥優惠，一於 plan 定下個日本賞櫻花之旅或暑假 trip。不過在官網機票搜尋器所見，單程機票普遍只低至 $288 起，來回連稅最平 $1,299 起，經官網預訂也可入手 open-jaw 機票玩轉日本，唔使 $2,000 飛日本都算吸引，有意去日本旅行的朋友不妨考慮。

 

 

預訂日期︰即日起至2023年10月2日（23：59）

旅遊日期：2024年4月8日至2024年7月11日

詳情按此

 

 

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