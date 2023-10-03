今次綠債內在價值歷來最高

新一批綠債經已於9月28日截至認購，有報道指初步結果顯示，認購人數及金額均差過市場預期兼遜於去年。政府發言人表示，由於超購約1倍，預計最終發行額將提高至上限(200億元)，按此推算，人均可穩袋6手。認購反應差，或與銀行定存競爭有關，尤其美國國債利率比綠債息率更高，資金的穩當投資選擇頗多。

以定息產品來看待綠債，今次綠債息率為4.75厘，雖是歷來最高，但對比其他定息產品，未算吸引。然而，投資者仍能以一次性的投資產品來看待綠債，主要留意其內在價值與定價的差價。以前小弟有文章與拍片講過綠債內在價值的計算方法，有興趣可重溫。未知大家有否自行計算一下，又或者依然不懂怎計算而單憑感覺作投資。

歷來最高的4.75厘綠債是被環球高利率逼出來的，同是三年期，美國國債已升至5厘水平，不及美債高評級的話，派息少於這水平都算是不吸引。身邊有朋友指會抽綠債，主因4.75厘對他已相當吸引。當時我提出，美債的息率更吸引，而且更抵買。朋友表示不太懂，他亦沒有渠道與知識去買美債。估計這也是不少香港人的情況，債市一向不算活躍。

不看派息數字，反而值得看今次綠債的內在價值，而我發現其內在價值算是歷來最高一次。朋友以為派息高，內在價值自然高，這只猜對一半。內在價值的重點在於派息率與通脹數字兩者之差別，若派息率越高，通脹數字越低，所計算出來的結果將會越高。而香港的通脹數字仍然處於低水平，只有1.7%，與4.75厘的息率存在著超過3%的差別，因而谷起了今次綠債的內在價值。

每次綠債掛牌首日大多數會升幾百元，某程度上，市場正反應其內在價值。若內在價值比定價($100)越高，掛牌首日的市場價格有機會升得越高。還記得上次綠債(2022年年中時發出)首日掛牌破發，剛巧該次綠債內在價值的溢價最少。當然，價格升跌還有很多因素影響著，包括市場氣氛、首日沽壓、資金流向等，但內在價值與定價之間的溢價仍是一個重要因素。

全球來說，債市規模比股市大得多，而且資金多是「聰明錢」，指資金受機構投資者操控，它們於風平浪靜時比較理性，所以市場價多數反映真實的內在價值。曾聽過銀行經理口述，債券IPO一般相當大額，只有高端客戶能參與。而債券IPO與政府的綠債差不多，其內在價值一般會比其定價高，因此客戶一向可以在二手市場沽出賺取價差。而債券IPO不似股票IPO，穩定度較高，計算公式走不到哪裹。

只不過，對很多普通市民來說，總是「這些機會不屬於我」。曾經拍片分享過富人不公平玩法，風平浪靜時穩賺的遊戲，普通市民不常有機會參與。但政府推出的綠債，算是把富人的穩賺遊戲平民化，只可惜金額不可能多，只能當成是另類派錢方法而已。

[綠債贏梗？KOL話執錢咁執又衰乜？]

[綠債(04252)破發事件]

[富人不公平玩法]