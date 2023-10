唔好自己呃自己,無論從任何角度看,香港仍處於大逆境。

香港正面對大逆境,樓股齊跌、中產精英大量移民、學校因不夠學生排隊關閉…….

經濟方面,股樓皆冧;教育方面,學校一間又一間關閉;人口方面,愈來愈少人生BB,但移走的中層精英日比日多⋯⋯。

一切一切,令大家唔快樂的時間遠比快樂的多。這種現象,一如政治冷感的市民佔大多數,根本毋須做乜乜物物調查,大家絕對心照及知點解!

不需調查,也知香港人普遍不快樂,大家也知原因,但暫時沒有方法解決。

這又如何? The Show and Life Must Go On!無論發生乜事,仍要活下去,好好做掂各自在人生舞台上的角色!自怨自艾怨天怨地,根本毫無意義,之外,反會增加體內毒素,令精神情緒更差,令免疫力下降,結果是病菌隨時欺負你,將你打倒。

面對改變不了的逆境,怨天尤人不是辦法,先輕鬆對自己,take it easy,搞好身體健康。

世間許多事情,不單難以盡如人意,更加是急不來的。難題,有的可以人為解決。但有的,根本是「大氣候」(例如中美角力),絕對不以個人意志為轉移,你喜歡唔喜歡都得接受。

小弟作為傳媒人,有一種天性,就是專注觀察及分析世間事物的變化。變化,有好的也有壞的,我哋好少Take Side 或上身,因一旦如此,即會失去客觀判斷能力;更壞,是自己情緒被捲入種種發生的事故中。

必須冷靜慣性地抽離(不是沒感覺!),才可有專業的報道與分析!

昨晚與一「高人」老友飯聚,講到人生,佢一貫笑笑口祥和地講:「No One Promised You A Rose Garden !人一生下來,就要面對一切『森林』內發生的事,有美好的,有醜惡的,這才是真正的社會。現實,豈會是個玫瑰園?」

高人指出,面對香港目前情況,要活得鬆弛而不變抑鬱,只有由個人出發,學習一種放過自己也放過他人的價值觀,可稱之為三「時」--即Easy、Nice及Patience。

對自己,常常要Take It Easy。日日發生咁多事,絕不可事事上心,要習慣放過自己!著名樂隊Eagles有一首經典名曲《Take It Easy》,歌詞正有這種神髓-- Don't let the sound of your own wheels drive you crazy……Just find a place to make you stand and take it easy.

搞好人與人之間的關係,讓大家平和點。Be nice to others,勿將緊張關係提升。

當你對自己Easy的時候,就會輕鬆一點;接著,就能夠慢慢對周圍的人Nice一點了。

做人處世是塊鏡子。你喜歡結交甚麼樣的人?除非變態,否則,一定是喜歡真善美,誠實有禮者。若如此,請你先主動做,然後,肯定會有大量人希望與你交朋友。對人Nice,會有大回報!

世界總有我們控制不了的大氣候,例如中美角力。靜觀其變化好了,且看時間能否改變一切。

最後,對世界發生的一切,尤其看不過眼又暫時改變不了的,用點耐性,讓時間去解決。Patience在這個時候非常重要,大吵大鬧改變不了現實,反可能令情況更糟。

我們並非身處玫瑰園,故需要「策略性」的活著 !