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03/10/2023

面對逆境要三「時」

#退休 #理財
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　唔好自己呃自己，無論從任何角度看，香港仍處於大逆境。

 

 

 

香港正面對大逆境，樓股齊跌、中產精英大量移民、學校因不夠學生排隊關閉…….

 

　　經濟方面，股樓皆冧；教育方面，學校一間又一間關閉；人口方面，愈來愈少人生BB，但移走的中層精英日比日多⋯⋯。

 

　　一切一切，令大家唔快樂的時間遠比快樂的多。這種現象，一如政治冷感的市民佔大多數，根本毋須做乜乜物物調查，大家絕對心照及知點解！

 

不需調查，也知香港人普遍不快樂，大家也知原因，但暫時沒有方法解決。

 

　　這又如何？ The Show and Life Must Go On！無論發生乜事，仍要活下去，好好做掂各自在人生舞台上的角色！自怨自艾怨天怨地，根本毫無意義，之外，反會增加體內毒素，令精神情緒更差，令免疫力下降，結果是病菌隨時欺負你，將你打倒。

 

面對改變不了的逆境，怨天尤人不是辦法，先輕鬆對自己，take it easy，搞好身體健康。

 

　　世間許多事情，不單難以盡如人意，更加是急不來的。難題，有的可以人為解決。但有的，根本是「大氣候」(例如中美角力)，絕對不以個人意志為轉移，你喜歡唔喜歡都得接受。

 

　　小弟作為傳媒人，有一種天性，就是專注觀察及分析世間事物的變化。變化，有好的也有壞的，我哋好少Take Side 或上身，因一旦如此，即會失去客觀判斷能力；更壞，是自己情緒被捲入種種發生的事故中。

 

　　必須冷靜慣性地抽離(不是沒感覺！)，才可有專業的報道與分析！

 

　　昨晚與一「高人」老友飯聚，講到人生，佢一貫笑笑口祥和地講：「No One Promised You A Rose Garden ！人一生下來，就要面對一切『森林』內發生的事，有美好的，有醜惡的，這才是真正的社會。現實，豈會是個玫瑰園？」

 

　　高人指出，面對香港目前情況，要活得鬆弛而不變抑鬱，只有由個人出發，學習一種放過自己也放過他人的價值觀，可稱之為三「時」--即Easy、Nice及Patience。

 

　　對自己，常常要Take It Easy。日日發生咁多事，絕不可事事上心，要習慣放過自己！著名樂隊Eagles有一首經典名曲《Take It Easy》，歌詞正有這種神髓-- Don't let the sound of your own wheels drive you crazy……Just find a place to make you stand and take it easy.

 

搞好人與人之間的關係，讓大家平和點。Be nice to others，勿將緊張關係提升。

 

　　當你對自己Easy的時候，就會輕鬆一點；接著，就能夠慢慢對周圍的人Nice一點了。

 

　　做人處世是塊鏡子。你喜歡結交甚麼樣的人？除非變態，否則，一定是喜歡真善美，誠實有禮者。若如此，請你先主動做，然後，肯定會有大量人希望與你交朋友。對人Nice，會有大回報！

 

世界總有我們控制不了的大氣候，例如中美角力。靜觀其變化好了，且看時間能否改變一切。

 

　　最後，對世界發生的一切，尤其看不過眼又暫時改變不了的，用點耐性，讓時間去解決。Patience在這個時候非常重要，大吵大鬧改變不了現實，反可能令情況更糟。

 

　　我們並非身處玫瑰園，故需要「策略性」的活著 ！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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