【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風

鐵路單日旅客發送量首破2000萬人次，上海外灘單日客流逾61萬，擁堵在泰山南天門下的遊客如十萬天兵……有「5年最火黃金周」之稱的中秋國慶8天長假過半，旅遊景點、公路高鐵、鬧市商區人山人海景象無處不在，加上9月官方製造業PMI重回擴張區間贈興，中國經濟回穩之象似愈發明顯，但冷風仍陣陣吹。

出遊人次、旅遊收入望創新高

疫後復常後首個超級黃金周，相比去年提倡「就地過節」風氣下的淡靜，今年各地隨處可見「億」人空巷景象；文旅部數據顯示，僅假期前三天（9月29日-10月1日）的國內旅遊大軍就合計3.95億人次，實現國內旅遊收入3422.4億元，按年分別升76%及125%。

假期前三天（9月29日-10月1日）的國內旅遊大軍達3.95億人次。(AP)



如果說去年的數據沒有可比性，那麼對照疫情前的2019年國慶，國內旅遊錄7.82億人次，國內旅遊收入6497.1億元，雙雙刷新高，今次兩大數據都有望再創紀錄。

不過，只看總量無疑一葉障目。同以假期前三天為例，旅遊大省四川累計接待遊客1257萬人次（A級景區），為北京重點旅遊景區接待遊客682.5萬人次的近兩倍，但前者門票收入1.42億元，後者營業收入4.19億元。此情況如同去年國慶假期時，湖北、四川、河南的遊客接待量分列三甲，但人均消費遠不及浙江、北京等發達地區。

服務業供求擴張速度明顯放緩

從美團火熱的「周邊遊」搜索、年輕人熱捧的「反向遊（小眾目的地）」、中產家長青睞的「研學遊」、暴跌的長線機票價格、遠不及春節火爆的海南離島免稅銷售、內地遊客欣賞完香港國慶煙花仍連夜過關返程等，亦可見一斑，精打細算超越豪擲千金成為主流。

各大景區大排長龍，但旺丁不代表旺財。



與之一致的還有財新服務業PMI於9月跌至50.2的年內新低，顯示服務業供求擴張速度明顯放緩，部分企業反映整體需求比預期疲弱，並放緩用工擴張步伐。此外，官方9月非製造業商務活動指數雖回升，但鐵路/航空運輸、住宿、餐飲業的商務活動指數續低於臨界點。

中秋國慶假期的火熱出行，彰顯決策層口中的「韌性」；而從國務院在大假前兩天祭出30條釋放旅遊消費潛力的通知看，以供給側改革擴大國內有效需求、推動高品質發展激發內生動力，仍將是未來政策的兩大思路。