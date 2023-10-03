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03/10/2023

電費減免 | 港燈電費下調！17%港島住戶、逾63萬張賬單「零電費」！3人家庭大約減幾多？仲有4大電費優惠計劃，即睇受惠對象、申請資格

#打工仔 #殘疾人士 #長者 #用電 #港燈 #失業人宜 #住戶 #香港電燈有限公司 #單親家庭 #電費 #港島 #電費優惠 #燃料調整費
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Text: Kennis Wong

　　近年生活消費愈來愈高，柴米油鹽醬醋茶樣樣都是錢，來到交電費的時候，想到開了幾個月冷氣，打開電費單要有心理準備！港島的居民有好消息！香港電燈有限公司（港燈）宣布因應國際燃料價格持續向下，港燈10月份的燃料調整費進一步下調至每度電54.8仙，比9月份的62.4仙再跌12.2%，已是連續第5個月下調，全年累計有17%住戶毋須繳交電費！想造就「零電費」，不一定要等電費減價，皆因港燈還有多個優計劃幫助有需要人士減免電費，當中有入息／無入息長者、失業人士有份，即睇你屋企是否合資格申請！

 

電費減免 ︳燃料調整費持續向下調！ 17%住戶「零電費」

 

　　港燈宣布燈10月份燃料調整費進一步降至每度電54.8仙，連續5個月向下調，比起1月份共下調27.7仙，令10月每度電的平均淨電費減至169.3仙，下降14.1%！以每月用電量275度的3人住宅家庭為例，扣除政府提供的補貼以及港燈特別電費補助，他們在10月份要繳交的淨電費，將為$212.4，較1月份的$288.6，減少$76.2！

 

　　除了人人電費有得減之外，自今年1月至8月份，受惠於燃料調整費下調及各類補助，有17%住戶，即超過 63 萬張賬單達至「零電費」，即是於當月毋須繳交電費！

 

閱讀更多：6大誇張慳電慳水秘訣！

 

（圖片來源：Envato）

 

電費減免 ︳4大優惠計劃：受惠人士享每個月最初200度電費4折！

 

　　除了港燈自行下降電費外，部分住戶，如長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士還可以申請優惠計劃減電費！當申請獲批後，住戶可享有每個月最初200度電費4折優惠，以及豁免電費按金及最低收費！只要合資格人士將填妥表格，連同居住單位電費單及證明文件到區內審核中心遞交申請，然後經職員的審核及港燈最後批核就能受惠慳一筆！

 

優惠計劃1：長者電費優惠計劃申請資格

1. 現正為港燈註冊住宅客戶

2. 年齡60歲或以上

沒有入息之長者：1人住戶不可多於$52,000資產限額；2人住戶不可多於$78,000資產限額

有入息的長者：入息不超過領取綜援的「認可需要」便算符合資格

3. 獨居或與同等資格長者同住

4. 現正領取或有資格領取綜援

 

長者電費優惠計劃詳情請按此

 

（圖片來源：Envato）

 

優惠計劃2：殘疾人士電費優惠計劃

1. 現為港燈註冊住宅客戶

2. 申請人或其家人現正領取綜援的傷殘人士標準金額

3. 申請人或其家人現正領取傷殘津貼，及符合資格領取綜援

 

殘疾人士電費優惠計劃申請表格請按此

 

優惠計劃3：單親家庭電費優惠計劃

1. 現為港燈註冊住宅客戶

2. 現正領取綜援的單親補助金

 

單親家庭電費優惠計劃申請表格請按此

 

優惠計劃4：失業人士電費優惠計劃

1. 為港燈註冊住宅客戶

2. 現正領取綜援的失業人士（年齡為15至59歲，但不包括15至21歲接受全日制教育人士）

 

失業人士電費優惠計劃申請表格請按此

 

閱讀更多：慳電必CHECK家庭電器耗電排行榜！

 

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