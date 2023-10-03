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03/10/2023

糖尿病 | 全球糖尿患者逾5億！香港如何結合科技和數據， 幫助巿民預防慢性病？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

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　　根據國際糖尿病聯盟（IDF）統計，現時全球罹患糖尿病人數逾5億人，香港的糖尿病患者為數也不少，約有70多萬人，佔總人口約一成，近年患者人數持續上升及年輕化，估計到2030年，本港的糖尿病人數將增至92萬 。

 

圖片來源：Unsplash

 

　　糖尿病屬慢性疾病，初期病徵並不明顯，往往拖延至併發症出現才被確診。現時全球估計有近五成糖尿病患者未被確診，即隱形糖尿病者的數量多達2.4億人。而香港的45歲或以上人口中，每100人便有17人未知自己患上糖尿病或高血壓，至於血糖偏高情況的則有6人。事實上，高血糖會直接損害身體多個器官，引致出現失明、腎衰竭、冠心病和中風等慢性併發症，患者患上心血管疾病的機會更比一般人高出數倍。

 

　　為及早找出高危人士，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）研究團隊利用香港心血管疾病風險因素普查（CRISPS）的研究成果，制定了以年齡、身高、體重和高血壓病史計算的簡易糖尿病評分（NDS），以篩查隱形的糖尿病患者。研究團隊同時開發了流動應用程式「糖心易測」，除方便計算NDS外，用戶也可以「糖心易測」評估患有心贜病、中風和癌症等風險。

 

　　其實，患上糖尿病也毋須過分憂慮，因為病情可透過改善生活方式及飲食習慣得以控制。中大醫學院團隊聯同各國糖尿病專家發表《刺針》報告，為針對如何執行及控制糖尿，邀請了200名高危人士參與計劃，制定多元的綜合策略，包括利用所收集的數據協助患者管理及治療。

 

　　中大以過去30年的糖尿病數據，再配合嶄新的血糖監測科技如連續性血糖監測儀，為防治糖尿病帶來新方向。例如進食哪種食物會令血糖上升，或是運動後出現不同的血糖反應，參與者透過這些訊息改變生活模式，從而避免或減緩糖尿病的惡化情況。同時，相關數據可上傳雲端，分享給醫護人員、營養師及運動教練作即時觀察及分析，不但有助減低糖尿病的發病率，還可降低罹患中風、心臟病的風險達三分之一。

 

　　慢性疾病是重大的公共健康問題，如患者未能及早發現，又或沒有好好控制病況，病情可日趨惡化，影響個人生活質素之餘，對整體經濟生產力也帶來負面影響。糖尿病這類慢性疾病已認定為多項重症的致病來源，患病人口更持續增多，當局有需要及早制定長遠及高效應對方案，以確保整個醫療系統能夠應付未來需要。

 

　　政府最近公布的《基層醫療健康藍圖》，銳意為公營醫療系統作出改革，主張實踐預防勝於治療的理念，當中的「慢性疾病共同治理計劃」，便優先以高血壓及糖尿病患者，作為篩查及治理服務的主要對象。相信計劃能增強市民對慢性疾病的認識，同時達致「早發現、早治療」的目標。

 

 

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