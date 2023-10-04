AI革新未來工作方式！科企Workday Sole領先關鍵：有能力控制運作速度

以雲計算及軟件即服務（SaaS）技術為基礎起家的Workday，在人力資本管理（HCM）軟件領域的地位不斷躍升，更與甲骨文（Oracle）及SAP這兩大歷史悠久的競爭對手匹敵。

即將接棒擔任Workday Sole CEO的Carl Eschenbach稱，該企已部署生成式AI功能支援各種工作情境，包括合約分析、應用程式開發、員工職涯規劃等。（張寶燕攝）

惟面對經濟需求放緩、SaaS市場競爭白熱化等挑戰，即將接棒擔任唯一行政總裁（Sole CEO）的Carl Eschenbach在接受本報專訪時直言，乘著財務管理領域的增長動力，以及透過人工智能產生槓桿作用，相信仍可再下一城。

自去年底起，生成式AI熱潮推高不少科企的業務價值，為其帶來增長動力。對於Workday而言，也不例外。

上周在三藩市舉辦的Workday Rising年度客戶大會，將「未來的工作方式」主題聚焦於如何活用AI及機器學習。Workday聯合創辦人兼聯合行政總裁Aneel Bhusri提到，即使他在科技行業深耕多年，見證過發生很多重大變革，也認為這次由AI帶來的爆炸式增長趨勢，可能是最具變革性的。對於來年的市場環境，他估計變化速度「將會比以往任何時候都要快」，而應對此情況的關鍵是要有能力控制運作速度，需要保持領先競爭對手，提前一步部署。

Workday成立伊始 即立足雲端

在科技行業深耕多年的Aneel Bhusri提到，即使早年見證過很多重大變革，但認為去年底開始由生成式AI帶來的爆炸增長趨勢，可能是最具變革性的。（張寶燕攝）





根據其觀察，「確實感覺是自雲端興起以來，最重要的轉變。正在改善我們所有人的工作，我們都在努力變得更加聰明和更快速，而這個系統似乎比以往任何時候都更加個人化。」

部署AI與機器學習於財務流程、企業人力資源等範疇，該企也是市場之中的Change-maker（變革者）之一。回顧2005年，甲骨文以高價收購人力資源管理系統供應商PeopleSoft後，其行政總裁David Duffield以64歲之齡離開PeopleSoft，夥拍擔任戰略高管的Aneel Bhusri，同年創立Workday。成立之際，平台就以雲端為基礎，並瞄準中大型企業。

受惠於各行業數碼轉型趨勢，愈來愈多企業將人力資源及財務管理流程由On-premises（企業內部部署、自建）轉移至雲端，全球至今已有逾萬間來自各行各業的企業使用該平台，包括中型企業、以至超過一半的《財富》（FORTUNE）世界500強的企業機構；在合約之下的用戶則達到6,500萬人。

考慮到大眾期望在職場上「一機在手」完成工作，Carl Eschenbach表示將同時支援橫跨平台操作，可以在手機App開展管理流程。（張寶燕攝）

學習與生成式AI 和平共處

對於近日有不少企業透露正迎頭趕上AI發展趨勢，Aneel Bhusri及Carl Eschenbach均表示，該企已在AI和機器學習（ML）技術上進行了10年的試驗和投資。對於社會近日提到一些關於AI的問題及擔憂，尤其在道德、私隱及安全這些基本問題上，他們亦表示內部早有基礎守則幫助應對。

其AI模型由平台每年逾6,250億條系統指令支援，Carl強調，該企除了憑藉過往超過10年在AI及機器學習的發展優勢，也擁有龐大的財務及人力資源資料庫，可以讓AI模型得以持續產生準確、有用及可信的結果。

Carl又直言，生成式AI存在著許多不確定性，現階段「我們需要學會如何與生成式AI和平共處，在推動人類生產力取得進展及改變」。他補充，市場現正經歷生成式AI的「大規模教育」，「雖然每個人都了解它的力量，但並非每個人都了解如何善用。因此，當與客戶交談時，亦需要展示我們認為最好的用例。」並且需要保持透明度，建立信任。

持續全球投資 亞太區重組

是次Workday Rising大會，Aneel Bhusri表示，現時與他同為聯合行政總裁的Carl Eschenbach將於明年2月接棒擔任唯一行政總裁，自己則會擔任執行主席。對於未來的競爭格局，Carl認為，甲骨文和SAP仍然是其兩大競爭對手。「自從加入公司以來，我們在全球市場的營運方面已持續進行了重大投資。在亞太地區亦有一項重組，將日本作為一個獨立的市場，直接向美國滙報。」另在投資與合作夥伴的生態系統及AI方面，亦正在努力從全球範圍內的合作夥伴中獲得營運槓桿效應。

除在人力管理方面突圍外，他又認為，財務管理產品有望成為未來重要增長驅動力，「我們正在增加相應能力，以支持市場機會。」