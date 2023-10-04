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04/10/2023

將領展列入特別關注名單

#退休 #理財 #派息 #港股 #房地產
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，2021年初，我在本欄提供了五隻退休收息股，包括中華電力(00002)、長江基建(01038)、領展(00823)、中移動(00941)和香港電訊(06823)。

 

　　由於當時值港股近年的一個高位，因此，從股價的角度，當中四隻都錄得一定跌幅，但其中的中移動卻表現突出，甚至可以用「一隻救全家」來形容。

 

　　中移動的情況有點特別，因為前兩年開始，她開始大幅增加派息，加上經營改善，盈利終於有較大幅增長，令到股價從低位回升。

 

　　股息方面，中移動2022年的派息，比2020年大幅增加34%。我相信，中移動今年仍然會顯著增加派息，因為單是今年的中期息，已經增加了14%。如果大家是在50元附近買入中移動的，應該十分安心了。

 

　　即使你是在60元以上才買入，這兩三年的風險也不高，但未來去到6G，以及政策因素會否出現變化，仍是未知之數，我們仍然要定期檢討。

 

　　其餘股票方面，香港電訊和長建的股價跌幅都是16%左右，但兩隻股票的派息同樣保持輕微增長，其中長建的目標就是想做到每年派息都增長。暫時來說，經過過去兩年比較困難的日子，她仍然做到，我認為，即使大家在相對高位買入，持有這兩隻股票收息都是安心的。

 

　　至於中電，她是過去一年半，五隻收息股之中跌幅第二大的股票，但我也在本欄分析過，中電主要受澳洲電力業務的衍生工具公平值虧損影響，令到業績大幅倒退。但這應該是個別事件，對中電在澳洲的業務沒有重大影響。

 

　　另外，即使遇到這些困難，中電過去三年的派息仍沒有減少，能夠維持在2020年時的水平，即是全年每股派3.1港元，以現價計，股息率有5.3厘，這是中電近年較少見的息率水平了。

 

目前領展股價處近5年低位（資料圖片）

 

　　最後，也可能是大家最關心的領展，股價方面，過去一年半，她是我推介的五隻收息股之中，表現最差的一隻。有分析認為，近年領展管理層積極向外收購，目的的是做靚盤數，讓自己的認股權水漲船高，結果令公司負債高企，加上這幾年利息向上，令到公司的負擔加重。今年初，領展更罕有地宣布供股集資，令投資者十分失望。

 

　　另外，在不久之前，集團行政總裁王國龍減持公司股票，套現4000多萬元，令人感到他看淡公司前景。在種種不利因素影響下，領展的股價一浪低於一浪，以現價計(昨日收報36.15元)，現時領展的股價是近5年來最低。

 

　　還有的是，早前公布的2023年度末期息（領展年結日是3月31日）大減18%，是上市以來首次（全年派息也減少一成左右），也令到上市以來股息連年增長的公司又少一家。

 

　　不過，某程度上，領展減少派息也是意料中事，因為發行的基金單位增加了兩成，短期減少派息是無可避免的。大家要關注的，應該是供股集資之後，貸款利息減少的正面效應何時顯現。

 

　　對於領展，現階段我仍然會持有，但就會列入密切關注的名單之內。我自己較為關心的，就是管理層在未來兩三年的策略，如果仍然不斷對外收購，我會認為是不對勁的。

 

　　未來幾年，應該是整合各項收購，以發揮更大效益為主要工作。另外，也要看她的派息是否能夠盡快回復平穩，甚至再有增長。

 

　　領展已經由過去只集中本地基層需要的房地產組合，發展成一家擁有不少海外物業的房地產集團，投資風險確實比過去為高，但卻有機會長期維持相對高的增長，我自己是同意這個策略的。但我作為一個退休收息者，只想見到管理層以同一個穩健的策略去維持增長，而不需要作任何冒險。

 

　　至於應否趁低吸納上述四隻股票（中移動的股價已不低），下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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