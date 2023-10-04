撐罷工拜登演戲，零元購叢林求存

圍繞著美國總統拜登的競選連任，上周二（26日）一天之內發生了兩件可圈可點之事：一是他親臨底特律福特車廠外，成為首位公開支持罷工的在任美國總統；二是在他的故鄉賓夕凡尼亞州，上百名青年闖入費城一家蘋果分店「零元購」，導致警方大舉出動拉人，事發商業區的店舖一度需要關門。

拜登與汽車工人站在一起，支持他們罷工爭取薪酬（美聯社）

拜登撐汽車工人罷工，和蘋果店被零元購，看似性質不同，實則寓意一致：無論民主黨的經濟女沙皇耶倫再怎麼唱好經濟，但眼看著通脹已不可控，美國基層民生惡化正衝擊政治、社會及經濟秩序。

罷工還可以再搞大一些

拜登撐罷工只是演戲，因為聯儲局主席鮑威爾在上月利率會議上就曾強調，經濟能否軟著陸關鍵要看通脹是否回歸目標範圍，而勞動力市場的數據又是判斷通脹走向的主要指標。如果美國三大車廠能夠滿足工會加薪40%的訴求，全國各行各業工會必定爭相仿傚，水漲船高，聯儲局難道打算在總統選舉年繼續加息，拜登會答應嗎？

不過，這場戲反過來也揭示了白宮對美國經濟前景的悲觀判斷，即通脹已失救，底特律汽車業也已救無可救，藍領失業與勞工階層民生困苦，將成為拜登競選連任的最大災情。因此，拜登是抱著現實的政治盤算到底特律來，他非但沒有調和勞資糾紛，反而推高雙方矛盾，目的更可能是趕在競選年到來之前設伏，把通脹造成的民怨怒火，導向大企業和超級富豪。

只見他戴上工會的鴨舌帽，來到福特車廠門口的「罷工糾察線」，與糾察隊員握手打氣。所謂「罷工糾察線」，就是工會骨幹成員在廠房門口排成一線，呼籲照常返工的同事加入罷工行列。拜登親臨此地，無異於力撐工會挑戰資方，暗示罷工還可以再搞大一些。



從底特律的汽車業現狀來說，工會的大幅加薪要求根本是「不可能的任務」。但拜登卻鼓舞工人們說：「伙計們，堅持下去吧！你們有權利得到大幅加薪和其他福利！」而他與工會成員拍合照時，還正巧與一位非裔女子挨在一起，把民主黨的平權及多元文化主張順帶宣傳了一把。

零元購的叢林邏輯

聯儲局主席鮑威爾周一訪問賓州體察民情（美聯社）

美國汽車業本已奄奄一息，工會的罷工行動初看確也不合時宜。但現實是通脹一路攀升，華爾街賺得盆滿缽滿，勞工界一旦就業數字、薪酬水平上升，卻被視為推高通脹的洪水猛獸，所以勞資雙方確已勢如水火。

就在拜登到底特律演戲當晚，上百名蒙面青年「零元購」了費城的一個商業區，他們沿街砸碎商店櫥窗，包括蘋果專門店、各大品牌體育用品及時裝店無一倖免。警方這回也是「零容忍」，採取了持續一整天的拘捕行動，至次日下午捉拿了52人歸案。

零元購源於2014年加州民主黨政府推出的一項政策，執法部門不追究價值950美元以下的店舖高買行為。而力推這項政策的，正是時任總檢察長、現任副總統賀錦麗。在一個法治社會縱容零元購，看似匪夷所思，其實也可謂「叢林法則」的伸延。

通脹影響民生，為工會帶來活動空間（美聯社）

面對社會基層崩潰，民主黨表面上是縱容劫富濟貧，實則任由這些「失敗社區」自生自滅，以達致一種「恐怖平衡」：如果一個社區不斷發生零元購，將迫使企業關閉當地分店，導致經濟活動進一步萎縮。這個社區終將淘汰，有求職能力的居民被迫遷移到經濟較好的地方，生存能力較差的居民則被遺留在「無法之地」，甚至流離失所。

於是，零元購的後果就如一把雙刃劍，如果美國整體經濟向好，被淘汰地區的居民將被吸收到全國各地重啟生活。然而很不幸，拜登政府遭遇的是最壞的情況，即美國經濟無力消化失敗社區，零元購非但沒有「汰弱留強」，反而像費城蘋果分店被劫般，在全國各地蔓延，且由個別高買演變成集體搶掠。

底特律和費城有一個共同之處，它們都是美國「鐵銹地帶」、意即式微舊工業區的最主要「悲情城市」。其中，底特律是美國汽車工業的搖籃，福特等主要汽車品牌就是在此誕生；而費城作為美國早期的最大城市及製造業中心，目前最為人知的，卻是被吸毒者佔據的肯辛頓（Kensington）「喪屍區」。

鐵銹區提前打響「內戰」

馬斯克在德州特斯拉車廠（美聯社）

由於鐵銹區以藍領為主，過去曾是民主黨票倉，但隨著工業式微藍領消退，且自奧巴馬時代又遭遇金融海嘯重創，近年已成為共和、民主兩黨拉鋸的搖擺州。拜登本身也是出身於鐵銹區，他在此地採取某種激烈手段來爭取工會支持，似也不難理解。

但目前共和、民主兩黨仍處於黨內初選階段，拜登把在任總統對工會的支持，推向歷史性高度，亦標誌著美國總統競選的主議題，可能提前從俄烏戰爭、中美競爭等國際事務，轉向國內矛盾。得了總統的支持，汽車工會鬥志為之一振，不僅將罷工行動升級，而且底特律賭場工人和最大私營醫療機構「美國集團工會聯盟」，亦可能在本月初加入罷工大軍。

但另一方面，拜登的選邊站也立即觸動了一位左右美國汽車業未來的企業神壇級人物--- 馬斯克。後者唱對台戲說，工會的勝利只會加速美國汽車三巨頭的破產。拜登入主白宮之初欲推富豪稅，已經引起馬斯克強烈不滿，而他這次火速跳出來發言，還有更切身的原因：

傳統汽車工會的成員己從1970年代高峰期的100萬之眾，萎縮到現時的40萬。汽車工會希望藉今次罷工為跳板，到特斯拉等電動車廠建立分會。於是拜登撐工會，就是繼富豪稅之後，又一次欲動馬斯克的「奶酪」，後者又會在明年的總統選舉支持誰？

最為諷刺的是，拜登從律師做到總統，人生大部分時間周旋於華盛頓權力核心，不僅擁有龐大家族生意，甚至因為其子亨特的經濟利益瓜葛，正遭到眾院共和黨的彈劾調查。他當選之後推出7萬億美元的「重建美好未來」計劃，後來又改頭換面成「通脹削減法案」。

不管怎麼改，拜登政府的經濟政策是導致美國當前通脹失控的主要原因，而他的施政方向主要是綠能、晶片等科技領域，其實也並沒有把鐵銹區的汽車等傳統工業放在眼裏。因此，來自美國權力頂端的拜登「親征」底特律，在福特車廠門口向資本開戰，就成了本屆美國總統選戰迄今最為怪誕的一幕。