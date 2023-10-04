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04/10/2023

歐洲版的台海式危機

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　世界上最年輕國家之一的科索沃，這個仍未被聯合國所有成員承認的歐洲巴爾幹半島小國，今年以來再度陷入嚴重動盪狀態，上周還險些與前宗主國塞爾維亞爆發戰爭。塞爾維亞大軍壓境，儼如俄烏戰前的翻版，歐盟大為緊張，唯恐歐洲將發生第二場戰役。不過，有人認為這更活像歐洲版的台海式危機，台灣媒體大肆報道。

 

　　自2008年科索沃從塞爾維亞獨立出來後，塞爾維亞至今未有承認其獨立地位，一直認為科索沃是塞國神聖不可侵犯的領土，過去15年來後者用盡所有方法阻止前者加入任何國際組織，而中國、俄羅斯和歐洲好些國家包括希臘、西班牙、羅馬尼亞、塞浦路斯也拒絕承認科索沃，原來連烏克蘭亦在這個行列之中。無他，這些國家在她們自家境內正面對不同程度的分離主義挑戰。

 

　　塞爾維亞和科索沃之對台海兩岸有相類似處境，但也有明顯不同的地方。科索沃百多萬人口中，有90%是信奉伊斯蘭教的阿爾巴尼亞裔族群，塞爾維亞族乃是信奉東正教的南斯拉夫族，兩個不同信仰和種族的人群聚居在科索沃，而且阿族人佔大多數，那為何塞國指科索沃是他們的神聖領土呢？這實在是歷史遺留下來又難以解决的問題。

 

　　事實上，巴爾幹半島本就是不同宗教不同族群的聚居地，歷史上曾發生無數次衝突，因此有歐洲火藥庫之稱。不過，古代的科索沃確是南斯拉夫族的活動範圍，亦是塞爾維亞族祖先的發源地，從該地的歷史文化痕跡可見，特別是塞族祖先所建的壯麗東正教教堂建築，成為塞族人不可侵犯的聖地。

 

　　到了中世紀，巴爾幹半島落入伊斯蘭的奧圖曼帝國手中，阿爾巴尼亞族慢慢遷到科索沃，但在廿世紀初經過第一次巴爾幹戰爭後，奥圖曼勢力大為削弱，他們拱手把科索沃歸還給塞爾維亞，未幾塞族和鄰近南斯拉夫族共同創建南斯拉夫王國，二戰後改為以社會主義為主的南斯拉夫聯邦人民共和國，當時的科索沃不是個聯邦加盟國，而只是塞爾維亞屬下一個自治省。

 

　　不過在二戰時，法西斯的意大利強行把科索沃劃歸阿爾巴尼亞，而阿爾巴尼亞由此產生大阿爾巴尼亞美夢，更多阿族人湧入科索沃，他們又稱該地為阿族的「聖地」。二戰後，即使科索沃又回到塞爾維亞懷抱，但阿族人已帶著建國夢，自此與塞族對抗。

 

　　自南斯拉夫解體後，科索沃阿族居民的獨立聲音更強，兩族鬥過不可開交，互相指責對方進行打壓滅族，直到1998至99年，科索沃終爆內戰，美歐指控塞爾維亞種族清洗阿族人，結果首次以「人道干預」之名，北約大舉轟炸塞爾維亞，並指時任塞國總統米洛舍維奇為屠夫，後被國際法庭正法。

 

　　當時我趕赴當地踏出自己記者生涯第一次的戰爭採訪，在馬其頓最大的阿族難民營訪問了不少從科索沃逃出來的阿族人，他們均異口同聲表示奇怪，對伊斯蘭不友好的歐美國家，為何就科索沃問題竟站在阿族穆斯林這一邊？西方的「義舉」背後當然有其地缘政治的考量。

 

塞爾維亞一直拒承認科索沃的獨立地位，令佔科索沃九成人口的阿爾巴尼亞族人不滿。(AP)

 

　　在中國和俄羅斯眼中，她們認為北約真正目的是要碎片化巴爾幹半島，當肢解了南斯拉夫這個社會主義聯邦眼中釘後，再進一步瓦解當時塞爾維亞和黑山組成的南斯拉夫聯盟共和國，該聯盟國與俄羅斯和中國有緊密關係，北約便企圖借此摧毁這兩個不友好國家在該地區的最後立足點。還記得北約轟炸了駐貝爾格萊德的中國大使館嗎？背後故事耐人尋味。

 

　　其後美英法等北約國家更協助科索沃獨立，並開展邦交。現在於科索沃首都可看見一座克林頓銅像，以表達當地阿族人對美國的感激之情，科索沃遂成為一個非常親美的巴爾幹之地。台灣有綠營人士認為寶島不可疑美，這點和科索沃非常相似。

 

　　可是，今次塞爾維亞與科索沃起衝突，後者的西方盟友包括美國，竟罕見地譴責科索沃政府，促請她停止挑釁行動。事源於今年4月，科索沃舉行地方選舉，聚居北部的塞族人杯葛選舉，令到有阿族市長進駐當地市政府就職，塞族人大規模抗議，塞爾維亞即加派邊境軍隊，美國和歐盟恐發生另一場俄烏式戰爭，立刻叫停。

 

　　過去15年美歐努力拉攏塞爾維亞和科索沃達成和平共處、互通往來的協議，塞國基於欲加入歐盟而進行了一些妥協，但後來以民族主義見稱的塞國總統武契奇和中俄關係愈見緊密，而且還成為中國「一帶一路」的堅實夥伴，有中國作後盾，武契奇開始對歐盟又不賣帳，令塞爾維亞和科索沃之間的矛盾不僅未能解决，並且再度升級，使得歐洲今次屋漏兼逢連夜雨。

 

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