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04/10/2023

金馬獎公布最新入圍電影名單！港產片角逐多個獎項︰《年少日記》提名最佳劇情片／《白日之下》余香凝爭影后！一次過睇入圍港片（附預告、上映日期）

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Text: Louise Yuen

　　第60屆台灣金馬獎將於11月25日舉行，昨日（4日）大會率先公布入圍名單，今年有多 3部港產片有份角逐獎項，當中包括《年少日記》、《白日之下》及《填詞撚》。

 

　　金馬獎入圍名單中，最曯目定是《白日之下》的余香凝及《填詞撚》的鍾雪瑩有份角逐影后殊榮；林保怡、梁雍婷則憑《白日之下》入圍最佳男、女配角。不說不知，入行超過 30 年、近年減產的林保怡，原來是首次獲電影獎項提名，難怪他難掩興奮地表示，「演了這麼多年戲，雖未得獎，但也得到一點認同。戲中除我，姜大衛、胡楓等都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外。」《年少日記》的 10 歲童星黃梓樂及《但願人長久》的謝咏欣則分別獲提名「最佳男配角」及「最佳新演員」，而《年少日記》更入圍「最佳劇情片」，值得期待。

 

金馬獎入圍名單｜《年少日記》（Time Still Turns The Pages ）︰入圍5個獎項！講學童自殺問題+如何自我救贖

上映日期︰即將上映

 

　　電影《年少日記》由新晉導演卓亦謙編寫及執導，爾冬陞監製，盧鎮業（小野）、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎及金主演，繼獲選為電影發展基金「首部劇情電影計劃」得獎作品及《第 20 屆香港亞洲電影節》開幕電影之後，今次再入圍金馬獎「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳男配角」、「最佳原著劇本」和「最佳剪輯」共 5 個獎項，勢頭強勁。

 

《年少日記》圖片來源︰IG @timestillturnsthepages）

 

　　故事講述飾演中學老師的盧鎮業，在校園發現一封沒署名的遺書，為了尋找企圖輕生的學生，他想起了塵封多年、充滿暴力及遺憾的童年往事。他在面對婚姻危機、病危的暴躁父親的同時，更想找出企圖輕生的同學，阻止悲劇重演。借近年學童自殺問題，反思孩子如何從原生家庭形成傷痛，長大成人之後再拯救那個年少無助的自己。

 

《年少日記》電影海報

 

 

下一頁︰入圍香港電影仲有《白日之下》、《填詞 L》！

 

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