周二(3日)，筆者文：《尾糊。美糊》講港股上周五(29日)勁升，不一定是食尾糊，要看多一兩天。結果這兩天真的不是食尾糊，要食糊怕也要到今周以至11月中之後，才見端倪。

要等這麼長期，因為歐美資金在政治壓力下要退出中港股市。大家只注意歐美對中國芯片業的打壓，但這只是打中國的其中一個戰場。要開戰，就是要你死嘛！

今時開戰，未到撳飛彈這一步。今時之戰，是要斷你生計，加關稅，貿易制裁，卡你光伏業(稍後有文)，卡你半導體業，等等。目的只一個，你中國爬我頭，我賺不到你錢，我食乜？

有傳在奧巴馬時期，奧巴馬政府已言，如中國人有美國人的生活水平，世界資源將支撐不了。言下之意是，美國人要保持他們現有生活水平，中國人就只能過差於美國人的生活水平。所以奧巴馬就啟動了重返亞洲，去圍堵中國的發展。不過中國十分好彩，首先有特朗普的撤出亞洲，改跟中國直接打貿易戰。跟著有拜登的霸權橫行，動不動就制裁他國，並凍結、充公他國公民財產，這使到一眾外國有錢佬和外國政權自危。

但喜美派會罵我這個不喜美派，你不見環球資金都湧向美國？我今時無言以對，因為蠢事日日有，是我蠢還是人蠢，我不爭駁，放長雙眼看。但我估美糊是愈來愈近，到焦了之時，再評。

人人都話美股勁，日日升噃，但升來升去都是那納指七雄，整個美國靠七隻股票來撐，是否健康？你話嘞。

更重要的，是美國債務纏身，政府、個別企業及普羅家庭都是債多於一切。美聯儲局仍不識死，要加加加息，遲早加出禍，害及全球。為自保，撳住個荷包，唔好立亂買。筆者在今年5月2日有文：《堅壁清野》（圖一）：

「其實在2020年5月之後，美國國會已推出了不少制裁香港的法案，只不過港傳媒少報道，港人便知之不詳。但一言括之：美國想制死香港，以斷中國以港作世界經濟窗口。這對美國商人會否帶來損失？會，但這亦是美國對港行堅壁清野所預了要付出的代價，殺敵一千自損八百也要幹。

美國要扼殺中國的崛起，不只在科技、軍事上，最終、終、終的目的是要挫垮中國的經濟，所以怎不會從金融上著手。

(1)禁止美國資金去買中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)等的股票；

(2)要把中概股踢出美國，不讓中國公司得到美國資金去發展；

(3)按上述兩者的思路，要將歐美資金自港股及A股市場撤出，也是必然的。」

當特朗普禁美資買中移動(及其他中企)，中移動便由80多元跌至30多元，如今？中移動又升回來了，中移動A股更已升上百元人仔，其市值更超茅台。各位今時持有中移動者，應好好多謝特朗普，如他不打壓中移動，你今時可以60多元買中移動？

中移動不被打死，市值更高於被打壓前，是因為中移動爭氣，有麝自然香，你美國佬不買，歡迎，我們中國佬買，肥水不流美國田！

特朗普一打壓中移動，中國及香港投資者便不熱心買中移動，跌到超平，便自然會升回來。此中其實就有了堅壁清野的味道，等你美資要賠夠才可甩身。

巴菲特是8元區買入比亞迪，如中港股民心有靈犀，不高追比亞迪，讓比亞迪長期做個一字平肩王，拖之兩年，拖到2025年，看你巴菲特要減價求售不。

一定有人話我癡，好吖？，讓比亞迪升上四、五百元，又不是方便了巴菲特出貨？到時又有一批港股民做蟹！

唔買比亞迪，唔買騰訊，股民是否無股可買？當然不是，有中移動，中芯國際(00981) ……等已被制裁過的股，以及不少未被歐美資金大量持貨的股可買。

又或者買比亞迪、騰訊，但就是買到這些歐美資金上次沽貨價前便不再追入，最近一次巴菲特沽比亞迪是約258元，南非大股東最近是於337元沽騰訊。

你可以勇猛地於258元上買比亞迪（圖二），337元上買騰訊（圖三），但估計中伏的機會較大，那就倒不如堅壁清野一下，改買其他股好了。一句講晒，歐美基金愛買之股，避之，因為美國遲早會要他們出貨的。

5月之文，當時或有人謂我癡，今時怎樣了。

美國基金清倉港股

港股如光靠港人資金，成交是很難越千億元/日。在1993年8月青島啤(00168)來港上市後，中國資金來港便多了，港股成交便增（圖四）。同年9月大摩回港重設辦事處，便有了摩笛一詞。之後港中美資金齊齊炒港股，恒指便升上三萬點。如之後歐美資金全撤出港股，港股成交水平將如何？筆者不知，但港交所(00388)不能不考慮這個不利的形勢，因為美國基金已確實在清倉港股，怎辦好？

只好自強。

本地股市要好，不是靠游資來炒起，而是要靠上市公司的盈利能力。9月20日，筆者有文：《向港交所進一言》講的（圖五），就是可以考慮引入華為產業鏈的公司。手機電動車、無人駕駛是未來的必然產業，只要不斷有好股來撐港股，港股就算無大糊食也不至焦糊。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)