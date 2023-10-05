  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/10/2023

港股未屆食尾糊

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　周二(3日)，筆者文：《尾糊。美糊》講港股上周五(29日)勁升，不一定是食尾糊，要看多一兩天。結果這兩天真的不是食尾糊，要食糊怕也要到今周以至11月中之後，才見端倪。

 

　　要等這麼長期，因為歐美資金在政治壓力下要退出中港股市。大家只注意歐美對中國芯片業的打壓，但這只是打中國的其中一個戰場。要開戰，就是要你死嘛！

 

　　今時開戰，未到撳飛彈這一步。今時之戰，是要斷你生計，加關稅，貿易制裁，卡你光伏業(稍後有文)，卡你半導體業，等等。目的只一個，你中國爬我頭，我賺不到你錢，我食乜？

 

　　有傳在奧巴馬時期，奧巴馬政府已言，如中國人有美國人的生活水平，世界資源將支撐不了。言下之意是，美國人要保持他們現有生活水平，中國人就只能過差於美國人的生活水平。所以奧巴馬就啟動了重返亞洲，去圍堵中國的發展。不過中國十分好彩，首先有特朗普的撤出亞洲，改跟中國直接打貿易戰。跟著有拜登的霸權橫行，動不動就制裁他國，並凍結、充公他國公民財產，這使到一眾外國有錢佬和外國政權自危。

 

　　但喜美派會罵我這個不喜美派，你不見環球資金都湧向美國？我今時無言以對，因為蠢事日日有，是我蠢還是人蠢，我不爭駁，放長雙眼看。但我估美糊是愈來愈近，到焦了之時，再評。

 

　　人人都話美股勁，日日升噃，但升來升去都是那納指七雄，整個美國靠七隻股票來撐，是否健康？你話嘞。

 

　　更重要的，是美國債務纏身，政府、個別企業及普羅家庭都是債多於一切。美聯儲局仍不識死，要加加加息，遲早加出禍，害及全球。為自保，撳住個荷包，唔好立亂買。筆者在今年5月2日有文：《堅壁清野》（圖一）：

 

 

　　「其實在2020年5月之後，美國國會已推出了不少制裁香港的法案，只不過港傳媒少報道，港人便知之不詳。但一言括之：美國想制死香港，以斷中國以港作世界經濟窗口。這對美國商人會否帶來損失？會，但這亦是美國對港行堅壁清野所預了要付出的代價，殺敵一千自損八百也要幹。

 

　　美國要扼殺中國的崛起，不只在科技、軍事上，最終、終、終的目的是要挫垮中國的經濟，所以怎不會從金融上著手。

 

　　(1)禁止美國資金去買中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)等的股票；

 

　　(2)要把中概股踢出美國，不讓中國公司得到美國資金去發展；

 

　　(3)按上述兩者的思路，要將歐美資金自港股及A股市場撤出，也是必然的。」

 

　　當特朗普禁美資買中移動(及其他中企)，中移動便由80多元跌至30多元，如今？中移動又升回來了，中移動A股更已升上百元人仔，其市值更超茅台。各位今時持有中移動者，應好好多謝特朗普，如他不打壓中移動，你今時可以60多元買中移動？

 

　　中移動不被打死，市值更高於被打壓前，是因為中移動爭氣，有麝自然香，你美國佬不買，歡迎，我們中國佬買，肥水不流美國田！

 

　　特朗普一打壓中移動，中國及香港投資者便不熱心買中移動，跌到超平，便自然會升回來。此中其實就有了堅壁清野的味道，等你美資要賠夠才可甩身。

 

　　巴菲特是8元區買入比亞迪，如中港股民心有靈犀，不高追比亞迪，讓比亞迪長期做個一字平肩王，拖之兩年，拖到2025年，看你巴菲特要減價求售不。

 

　　一定有人話我癡，好吖？，讓比亞迪升上四、五百元，又不是方便了巴菲特出貨？到時又有一批港股民做蟹！

 

　　唔買比亞迪，唔買騰訊，股民是否無股可買？當然不是，有中移動，中芯國際(00981) ……等已被制裁過的股，以及不少未被歐美資金大量持貨的股可買。

 

　　又或者買比亞迪、騰訊，但就是買到這些歐美資金上次沽貨價前便不再追入，最近一次巴菲特沽比亞迪是約258元，南非大股東最近是於337元沽騰訊。

 

　　你可以勇猛地於258元上買比亞迪（圖二），337元上買騰訊（圖三），但估計中伏的機會較大，那就倒不如堅壁清野一下，改買其他股好了。一句講晒，歐美基金愛買之股，避之，因為美國遲早會要他們出貨的。

 

 

 

　　5月之文，當時或有人謂我癡，今時怎樣了。

 

美國基金清倉港股

 

　　港股如光靠港人資金，成交是很難越千億元/日。在1993年8月青島啤(00168)來港上市後，中國資金來港便多了，港股成交便增（圖四）。同年9月大摩回港重設辦事處，便有了摩笛一詞。之後港中美資金齊齊炒港股，恒指便升上三萬點。如之後歐美資金全撤出港股，港股成交水平將如何？筆者不知，但港交所(00388)不能不考慮這個不利的形勢，因為美國基金已確實在清倉港股，怎辦好？

 

 

　　只好自強。

 

　　本地股市要好，不是靠游資來炒起，而是要靠上市公司的盈利能力。9月20日，筆者有文：《向港交所進一言》講的（圖五），就是可以考慮引入華為產業鏈的公司。手機電動車、無人駕駛是未來的必然產業，只要不斷有好股來撐港股，港股就算無大糊食也不至焦糊。

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk