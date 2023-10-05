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05/10/2023

比比星期四｜港股缺水彈唔起 萬七點仲守唔守到？｜新能源車企9月成績表亮麗 原來仲有隱憂？｜三桶油部署策略

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國債息自十六年高位回落，美股反彈，港股兩日插613點收今年低後，今早曾反彈過百點，不過在資金欠奉的情況下反彈力度疲弱，在17300點遇阻，港股未完全脫險？萬七點關口會否守久必失？內地多家新能源車車廠上星期公布9月交車與銷量數據，廣汽(02238)埃安9月銷量突破5萬輛大關，理想汽車 (02015) 的交車量也暴增逾 200%。不過數字與車企今年全年目標仍有一段距離，加上汽車消費尚未回復到疫情前水平，車企要達到全年銷售目標難度有多大？內地經濟復甦步伐不似預期，民眾的買車信心需要時間恢復，會影響行業長期發展嗎？美國汽油需求放緩，國際油價在高位借勢獲利回吐，三桶油現時係部署時機？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/frVENVKZMqY

 

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