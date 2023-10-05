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05/10/2023

《經濟不停學》債務違約後的三條出路

#理財 #經濟不停學
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　　近期港股持續低迷，恒指多番創下年內新低。在這弱勢背後，市場對內房違約風險的關注度再次升溫是其中一個重要原因。事實上，隨著近年內地房地產市場持續低迷，出現債務違約的企業亦轉趨頻繁。對於投資內房的朋友而言，企業出現違約後能否全身而退是衡量投資風險的一個非常重要指標。事實上，企業發生違約後，將視乎違約程度、發行人財務狀況、債權人權利狀況等因素，來決定相關的處理方式。一般而言，企業出現債務違約，具以下三種途徑可供選擇。

 

 

 

發債企業與投資者協商

 

 

 

　　第一種是發債企業與投資者進行協商。一般而言，民營企業在被債權人提出以法律途徑解決問題前，會傾向先以自主協商方式解決。例如，今年3月，融創中國(01918)公布，已與逾30%債務的境外債權人小組就重組條款達成協議，並擬尋求其他債權人加入重組支持協議，當中涉及可轉換債券(CB)、強制可轉換債券(MCB)、融創服務投資普通股，以及發行新票據等多重償還債務方案。同時，融創在今年九月公布，重組計劃會議獲應計未付利息總額97.53億美元（佔計劃債權未償還總額的98.3%）的計劃債權人投票贊成計劃。

 

 

 

債權人願意大幅削債

 

 

 

　　第二種是訴諸法律途徑來拆解困局，其具體形式例如求償訴訟、仲裁和破產訴訟等，較常見出現的解決方案包括司法重整。例如2021年獲得重組通過的北大方正。當時重整方案有3個選擇︰一次性現金折價支付、部分現金支付加部分股權支付（亦即債轉股），以及部分現金支付加債券交換。對於一次性現金折價支付的方案，要債權人接受一個偏低的收購價，這種因債務重組而造成的折讓和損失，稱為「Haircut」（通常以%來表示，例如願意接受七成的Haircut，即是說可取回三成左右的債務價值）；對於債轉股，未來仍然具有不確定性，包括企業債在轉股之後，經營狀況是否好轉，未來股份潛在回報等。而債券交換，要考慮能否順利收回本息，如果新債券由其他人發行，亦應考慮新發行人的財政狀況及背景等。

 

 

 

企業接受破產清盤

 

 

 

　　若上述途徑仍未能達至解決違約問題，那麼最終有機會導致第三種情況出現企業走向破產清盤。這個法律程序是停止公司的生產運作、在短期內出售所有資產套現後，依先後次序償還債項，再按法律程序宣布公司解體。清盤人會為變賣資產計算，在付清所有費用，包括法律上的支出、清盤所需費用、員工薪金等責任後，再分配給優先債權人及有抵押債權人後，剩餘的才輪到債券持有人，耗時漫長，而且資不抵債情況令可取回的價值更小。要說近年在上市公司層面出現這種例子的，則是在去年已被港交所(00388)勒令除牌的新昌集團了。

 

 

 

撰文：光大證券策略師  伍禮賢

 

 

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