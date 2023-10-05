高鐵香港段10.11起新增5個新站點！江門、茂名有份！即睇新站熱門景點：民國建築古鎮 / 宋代古沉船主題博物館

高鐵是港人到內地的熱門交通工具，而港鐵宣布，高鐵將於10月11日新增湛江西線，新的路線會增加5個新站，今次就跟大家看一看將會開設有5個新站，以及這些新站會不會有一些熱門的景點？

港鐵宣布，高鐵在10月11日起將會新增湛江西線，當中會途經5個新站，包括江門、開平南、陽江、茂名及終點站湛江西。而由香港乘高鐵出發，現有路線在加上湛江西線後，即可直達73個內地站，而湛江西線車票10月4日已經開始發售。

路線：香港西九龍 – 深圳北 – 虎門 – 廣州南 – 江門 – 開平南 – 陽江 – 茂名 – 湛江西

往湛江西方向出發時間：

往香港西九龍站方向出發時間：

看到這個時間表，大家會發現，在香港西九龍出發到湛江西，車程不用5小時，十分方便！

下一頁：江門、開平南景點推介