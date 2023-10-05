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05/10/2023

玄學面相 ｜ 女人怎樣最吸引男人？清純氣質還是幫夫潛質？女人5方面提升風情指數！

#玄學 #相學 #特徵 #面相分析 #命理 #面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　長假期，人們不是離港去散心，便是留港夜繽紛。我是後者，這晚和一班朋友飲酒吹水，偶然談起風情。

 

　　一位已婚男士忽然提起李連杰，說這巨星本來與黃秋燕是一對金童玉女，怎麼後來竟然為利智而離婚呢？這立刻惹來一單身男士挑戰：

 

　　「如果我係李連杰，我都選利智啦。」

 

　　「娶老婆唔係揀氣質咩？」已婚男反問。

 

　　「你有冇攪錯！風情勝氣質九條街啦。你睇返啲舊相片，何鴻燊攬住利智跳舞時嘅表情，簡直可以用 a taste of heaven 嚟形容。」

 

　　他頓一頓，作恍然大悟狀說：

 

　　「哦！你純粹係講畀坐喺隔離嘅嫂夫人聽嘅。」

 

　　談到風情，最近為一個「筍盤」品評其女友，就是與這無敵獵男特質有關。

 

　　「筍盤」擁有豐厚的理想丈夫條件，只是性格較內向，至今未婚，但他每次見我都拿出最新女友們的照片，讓我「選美」。

 

　　這次有三位：

 

1. 號雖然年紀輕輕，但眼神有點憂鬱、甚至滄桑，明顯是在感情方面受過打擊。

 

2. 號面部骨格有力、眼神率直、很能拿主意，性格俐落，兼具行動力。

 

3. 號風情watt數很高，應該是情場老手。

 

　　我不想掃他興，只好婉轉地告訴他：第一位有不少人生故事，有時情緒不穩；第二位性格爽朗、在許多方面是位賢內助，極具幫夫潛質；第三位是萬人迷，在迷倒他也迷倒其他男人。

 

　　他說第一位很惹人憐愛，但比較情緒化，他有時無法捉摸小姐的心情；第二位很好相處、唔使估，但又欠點女人味；他最心儀的是第三位，很享受她的萬種風情、千般媚態。

 

　　我覺得風情這回事，有時只可意會而不可言傳，因為它表現於：

 

1.    眼波微盪之間

2.    身體語言的遠近、開合之間

3.    說話的甜蜜與調侃之間

4.    體貼的心思與行動之間

5.    微笑與呼吸之間

 

　　女士如果在這些微妙的進退拿捏得恰到好處、用得流暢自然，風情指數可望有美妙的提升。

 

　　風情這特質，又未必與美麗有關。美貌當然是個相得益彰的載體，但眼波橫、姿態美、心思巧、語帶笑等都能營造出這春風一般輕柔的超強吸引力。

 

 

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