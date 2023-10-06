每次我到登記處，都見到很多年長的股東，希望把所得碎股換成一手一張的實股，以方便日後沽出。由於我知道這些碎股的價值，每次看到他們打算這樣做的時候，我都想出言勸止，因為我知道碎股也有其價值。因此，我想借此機會向沒有經驗的朋友講一下，持有碎股的好處。

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首先，碎股可以轉讓給親友，參加股東會較省時。由於碎股金額較小，所以轉讓予親友時，其實也沒有甚麼負擔，何況如果轉讓給親友，在參加股東會時就不需填寫授權書，省時得多。



其次，沽出時其實分別不大。雖然以股代息，會令手上的股票數量增加，但其實大家不知道的是，只要在稅局、登記處、銀行或證券行拿到「轉手紙」，然後把手上同一隻股票以一張轉手紙存入的話，其實存入銀行或證券行的使費和你持有一張股票沒有分別，所以，將其變成一張股票，是浪費金錢的。



第三，參加股東會可能有更多禮品。若果股東會確實有禮品，現在大部分情況都是按人頭分發，持有一張或十張股票是沒有分別的，若果有部分按登記紀錄去分派，而你又懂得轉讓身份的妙法，只需動用很少的印花稅及登記費用，通過自行轉讓股份，分拆多些戶口以增加股東紀錄，便可以增加獲得禮品的數量。



第四，供股機制有時會對碎股股票戶口較有利。被我們稱為「碎股大王」楊先生在生時，我曾向其取經，他給我看過一疊經常供股的大型公司股份，他說，這些就是他發達的方法，我初時不明白是為甚麼，但後來想一想，由於供股機制有碎股補足一手機制，若持有大量碎股的戶口，通過碎股補足機制取得較廉宜的供股股份，並以市價沽出，便可獲得不少利潤。



在現實情況上，由於部分股份公布供股至截止過戶時間極短，通過一般買賣或者中央結算系統，根本沒有可能在短時期拿到這麼多碎股，若果提早持有一堆碎股的話，就可以輕易進行碎股補足一手的供股，所以持有碎股股票以備不時之需，但是近年已有不少炒家懂得利用這個碎股補足一手的機制去搵食，令獲利機會降低了。



所以，朋友們，碎股是有很大的利用價值，不要隨便放棄！