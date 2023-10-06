普通話財經｜恒指反彈待北水回歸 有何啟示？| 重型機械股大幅跑贏大市 仍有向上空間？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

恒指早段一段升逾300點，最高見過17603點，收復10天線，惟數個周五均以反彈收市，周末過後的周一則以回吐收市，本周恒指仍遵從這個走勢嗎？北水即將回歸，對大市有何影響？大市造好，加上美國債息回軟，刺激科技股向上，ATMJ半日均升約2%，目前是部署科技股的好時機嗎？美國債息波動仍拖累科技股股價？重型機械股上半年業績表現不俗，股價亦大幅跑贏大市，有大行看好個別股份下半年利潤增長，反映相關股份仍可追入？

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