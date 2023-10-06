沙卡受傷，阿仙奴不敢言勝；洛迪停賽，曼城防守有隱憂

上屆阿仙奴和曼城鬥到最後階段，最終槍手小將輸心態和經驗，被曼城後上奪冠；季前雙方都有增兵，今個星期提早上演冠軍前哨戰，誰勝誰敗？

兩隊今季都能保持水準，曼城聯賽開季6場不敗，上場意外輸波，仍高踞榜首；槍手聯賽至今不敗，但表現不及上季銳利。



槍手周中沒有留力周日對曼城，幾乎full team出擊歐聯，但表現平平，最終不但不敵朗斯，更有沙卡傷出，若今場對曼城未能上陣，攻力勢大減。

今場雙方最大的較量在中場。

槍手加入懷斯之後，中場更硬淨，掃蕩能力的確有提高；不過，沙卡幾乎肯定缺陣，馬天尼利同樣出戰成疑，但靠奧迪加特，還有剛剛才靠12碼入波的夏維斯，未必能威脅到曼城的防線。

曼城的情況也非最理想，尤其洛迪停賽，中場攻防轉換速率下降之餘，令其他中場球員需要兼顧防守，拖累進攻效率，上場對狼隊就是例子，一個失誤足以致命。加上走了根度簡，迪布尼長抖，今季攻守串連和創造力也大大削減。



今季曼城的收購並未完全融入球隊，例如高華斯域莫說不及根度簡，連班拿度施華的質素都沒有，只能說是一個勤力的工兵；新翼鋒杜古有技術和速度，但比較擅長單兵作戰，與球隊格格不入。

今場阿仙奴有主場之利，理應踢高半班，但兩翼受傷，攻力不足以威脅曼城。如果阿迪達能學習狼隊，活用紐卡素在聯賽盃淘汰曼城的戰術，或者可以偷雞，最少搶到1分。

曼城今場作客，仍會採取主動，加上攻力比阿仙奴強，除非無運，入波是必然之事，最少可以帶走1分，運氣好，有望全取3分。

本週焦點

白禮頓大戰利物浦，雙方只有2分差距，相信又是一場對攻大戰。

今季白禮頓暫比較意外是入波最多球隊，場均入接近3球，而利物浦今季場均都失1球，相信白禮頓起碼有波入。

利物浦則全面復甦，尤其中場越踢越有球味，即使今場作客，仍會搶攻；以質素而言，利物浦贏面較大。



曼聯經歷兩連敗，今週重返主場迎場賓福特，後者今季表現遜色，紅魔有望贏波，止跌回升；而曾經效力曼聯的韋費特沙夏，在歐聯為加拉塔沙雷攻破曼聯大門之後，一吐烏氣，也證明當年買他而不用，是浪費了。



紐卡素在主場擊敗巴黎聖日耳門，證明球隊經歷開季不穩之後，重拾士氣；雖然球員質素平平，但艾迪賀維要的不是天賦而是執行力，面對PSG，紐卡素球員個個拼命，4球大勝實至名歸；本週作客韋斯咸，多一日休息，體力佔優下，有望搶分而回。



車路士開始反彈，但並非重返正軌，踢起來有活力但無章法，上場贏波只是對手太弱；今場面對般尼，較為硬淨，能否贏波，考驗普捷天奴真功夫。