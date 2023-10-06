近日政壇捲起一陣「猜猜他／她是誰」旋風。事緣有媒體刊登咗一篇「八卦」文章，提到有議員同記者飯聚期間，去到咁上下有記者提到時間差唔多，要返去公司做嘢，點知位議員就「借尿遁」走咗去，連單都唔埋，完完全全推翻咗過去「議員宴請記者」呢個優良傳統。呢篇文章當然係無指名道姓，甚至有傳連寫嗰個記者都唔係當事人，只係「聽番嚟」，所以政壇即時刮起「尋人記」，各方人馬都好想知道邊位議員咁有膽色。



Tina都係其中一人好想知道邊位議員咁「夠薑」，亦都周圍去八，不過所得嘅都係一個大概嘅「嫌疑人」名單，到呢一刻為止，都無人夠膽講實究竟係他定係她。但喺八嘅期間，Tina同政圈中人都有一個共識，睇落成件事如果係真，都應該只係偶發事件，事關新一任議員已經做咗兩年，議員同記者「social」食飯嘅次數應該唔止一次，要爆出呢啲新聞應該更早就爆，話唔定係幾個議員一齊宴請，你以為佢埋單，佢又以為你埋單，最終搞出呢單大頭佛。不過亦都相信，爆出咁嘅新聞之後，同之前有媒體曝光議員投票比率之後一樣，所有議員都會成為驚弓鳥，做好本份以免瓜田李下。

盛傳有議員同記者飯聚後「借尿遁」唔埋單，成為近日政圈熱話。（資料圖片）



估「借尿遁」議員名字之外，嚟緊年底想出選區議會的話，亦都要「猜猜他／她是誰」，而他／她，指嘅就係三個地區委員會（下稱三會），即地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會同埋分區委員會成員。



新一屆區議會喺改制後，入閘門檻係幾何級提高，最重要一個關卡，係參選人要得到三會入面3名委員嘅提名。本來3個提名其實唔難，因為每個會都好多委員下，但問題係，一個普通市民真係想參選的話，係無辦法搵到呢班潛在提名人嘅聯絡方法，上去民政事務處網站亦都只係有佢哋個姓名，一啲無咁多公職嘅委員，又或者如「陳大文」一樣咁多人撞名嘅人，基本上真係要「猜猜他／她是誰」。



對於建制派來講，呢個當然唔會係關卡，事關三會委員好多都係建制派中人，除手開個WhatsApp都搵到三四十件提名，但呢個關卡，絕對可以卡死想重返政圈嘅民主黨。而行政會議成員、資深大律師湯家驊日前亦都坦言，所有人都有參選嘅權利，如果官方唔提供三會委員聯絡方法，有可能惹來司法覆核。湯大狀講完之後，或者會有些許轉機，政府實在係有最終責任，保持選舉公平公正。