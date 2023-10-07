07/10/2023
邪惡宵夜食譜︰「香辣蝦仁炒麵」！超香口惹味！蝦仁炒得爽口靠兩個秘訣
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
放工很累不想煮菜，或吃完飯看電影突然肚子餓，今天就教大家做一個快靚正又好吃的宵夜美食。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
韓式泡麵深受韓國人歡迎，也是很多人心中的comfort food 。最近在某電視台烹飪節目介紹了一款非常「惹火」的蝦仁炒蛋，試過的朋友都讚不絕口。今次再為各位推介一道加入了韓式泡麵元素的食譜，大家也要一試啊！
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