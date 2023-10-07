邪惡宵夜食譜︰「香辣蝦仁炒麵」！超香口惹味！蝦仁炒得爽口靠兩個秘訣

放工很累不想煮菜，或吃完飯看電影突然肚子餓，今天就教大家做一個快靚正又好吃的宵夜美食。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

韓式泡麵深受韓國人歡迎，也是很多人心中的comfort food 。最近在某電視台烹飪節目介紹了一款非常「惹火」的蝦仁炒蛋，試過的朋友都讚不絕口。今次再為各位推介一道加入了韓式泡麵元素的食譜，大家也要一試啊！

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