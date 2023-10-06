獨門蔗汁涼茶店屹立中環75載！憑舊生意、新方式再崛起，養生龜苓膏溫暖人心

涼茶文化在香港歷史影響深遠，反映著香港人的飲食及娛樂歷史，可謂興盛一時，公利經歷過幾個困難階段，於八十至九十年代，遇上便利店的急速發展，新潮便利的包裝飲品重擊著當時涼茶生意，本來滿目涼茶店的街道一下子被便利店取代。儘管如此，公利上下以不變應萬變的心堅守著，並把家業守住；後來養生文化盛行，涼茶這需求亦再次被喚起。

與此同時，公利早在外賣服務平台尚未流行之時，主動把握機會與之聯絡，外賣平台相當歡迎，於是憑著這契機，「舊生意、新方式」的生意方法正式開始，而這外賣生意更在疫情下比之前升了逾一倍，勇敢創新的決定令店舖渡過難關之餘，隨後亦開始走出創意之路，不同的新品牌開始聯乘合作，與麥子出產蔗汁手工啤、與手工糖品牌Papabubble推出涼茶手工糖，與當文歷餅店合製竹蔗雪葩，還有形式式的店舖合作，這些新奇的產品成功吸引到新客人，開拓了新客源。正因為公利勇於嘗試，得以開拓了思維，啟發了做生意的新方向，成功向生意注入生命力，讓店舖以穩固步伐繼續向前。

公利少東Ban深明求變的重要，但他亦欣賞父母於舊年代堅持不懈的精神。「不同年代需要不同性格」，父母經營的年代生意深受打擊，但在科技貧乏的年代，全靠他們對老店的堅持，默默耕耘日夜守護，到新一代爆發，然後以創意開發一條新路。雖然起初的變革受家人反對，但初生之貝犢不畏老虎，他先打好基本功，然後不怕與家人對抗，以行動證明改變的重要，家人亦由一開始爭吵，軟化到後期暗裏觀察，再慢慢放手讓Ban決策，當中證明了不斷嘗試就會接近成功。

對於近年舊店沒落現象，Ban認為原因部分來自他們沒有開拓客源，生意繼而走下坡，他認為其實這年代更適合老行業發展，相比以前這年代更多機會及方向冒出，加上懂變通、有創意就不難在這個年代再次崛起；他亦覺得為了迎合新的消費模式，交出信任與別人合作才會有新火花、新念頭。「變幻才是永恆，多變、 講求新意是心得」簡單一句，道出不變的真理。

雖然重點一直在於對時代進行的變革，但當問及店方有甚麼是堅持不變的，獲得回覆「肯定是堅持出品」，涼茶出品手工繁複， 體力消耗大，雖然部份工序已交由別人代工，但最重要的過程依然親力親為，堅持親自蒸蔗，然後放涼製造蔗汁，用上大量時間清洗藥材，熬製出養生龜苓膏，雖然一家人早已工作得五勞七傷，但唯有堅持出品的心意不變，一樽簡樸的蔗汁和涼茶，盛承載著前人的努力和心血。對於未來發展，公利當然早有計劃，未來著力重點打入年輕人市場，利用社交媒體進行宣傳，以新包裝重現舊物的美好，把這曾經近乎沒落的行業繼續發光發熱。

公利真料竹蔗水

創於：1948年

經營：蔗汁、 蔗汁及保健涼茶飲品

地址：中環荷李活道60號