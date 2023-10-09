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09/10/2023

FX MONDAY｜以巴衝突升溫 睇好金價、油價後市？| 美國9月非農遠超預期 對美債美元有何啟示？

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嘉賓：連連STAR FX總經理　陳欣

 

　　美國9月非農職位增長逾33萬個，遠超市場預期，反映勞工市場興旺，美國10年期債息一度創16年新高，對今年美國息口走向有何啟示？過往數次發生金融危機前夕，10年期債息都曾飆升，目前發生金融危機的風險有多大？美匯指數連續11星期上升，惟技術上已屬超買，短期或出現調整？以巴衝突升溫刺激市場避險情緒提高，紐約期油及布蘭特期油隔晚雙雙升逾3%；金價亦終止連跌9日頹勢，兩者之中，哪一類更值博？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/_-5DuNnVp2M

 

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