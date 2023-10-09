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09/10/2023

下雨天必學5大室內晾衫秘技！日本節目教靠窗晾衫非最好？快速乾衣小物推介！同場：洗衫無噏味貼士

#晾衣服 #下雨 #濕衣服 #技巧 #日本節目 #晾衫 #日本 #浴室 #生活小tips
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Text: Sammy Leung

　　每次到下雨天，回到家通常都會立即脫下一身濕衣服，之後去洗一個熱水澡。但這個時候問題就出現了！濕衣服拿去洗後，因為天氣的關係，十分難晾乾，所以很多人都最怕洗完衣服後晾不乾後出現怪味！而有日本節目曾教觀眾室內晾衣服的技巧，一齊看下去吧，看看自己平時有沒有做錯！

 

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　　衣服洗好後，很難晾乾，或者晾完之後出現怪味，這都和你的洗衣方法可能有很大關係。日本節目《ZIP！》曾教了大家多個洗衣及晾衣服的技巧，看看自己一直有沒有做錯！

 

晾衫秘技│1. 濕衣服要盡快洗防噏味

 

　　通常大家在外弄濕了衣服，回到家的第一件事會不會立即把濕衣服洗掉？或者會把它們放到洗衣籃內，和其他乾衣服混在一起呢？節目中專家提醒，濕衣服不盡快洗的話，會產生細菌，令到衣物出現噏味，所以建議濕衣服要盡快洗；若沒有辦法即時清洗，都要先晾起。洗衣服前，大家記得要內外反轉，讓污垢更易清洗。

 

圖片來源：ZIP！

 

晾衫秘技│2.在5小時內晾乾+設有抽氣扇的浴室

 

　　好，洗完之後，晾衣服都有很多要注意的地方！第一就是晾衣服的時間了，大家記得要在5小時內晾乾衣服，減少出現噏味的機會。另外，設有抽氣扇的浴室其實是一個最好的晾衣服地點，因為抽氣扇可以更易控制小小浴室的濕度，加上抽濕機就可以令到衣服很快變乾。

 

圖片來源：ZIP！

 

下一頁：更多晾衫小秘訣

 

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