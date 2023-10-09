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09/10/2023

全球財富報告2023出爐！公開人均金融淨資產地方Top10！新加坡排亞洲第一！台灣打入五強？

#打工仔 #全球財富報告 #全球 #財富 #排名
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Text: Sammy Leung

　　又有一間外國機構公布全球財富報告？今次外國的「安聯集團」（Allianz）公布了「2023年全球財富報告」，當中當中列出了多個地方的人均金融淨資產。到底哪一個的地方的市民人均金融淨資產最高、最有錢呢？而亞洲方面，甚麼地方人均金融淨資產最高呢？

 

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　　「安聯集團」（Allianz）早前公布了「2023年全球財富報告」，當中列出了多個地方的人均金融淨資產，先看看全球人均金融淨資產值地方排名Top10！

 

圖片來源：Unsplash@Jisun Han

 

全球人均金融淨資產地方排名Top10

 

1.    美國 (€253,450，即約$208.98萬港元)

2.    瑞士 (€238,780，即約$196.89萬港元)

3.    丹麥 (€163,830，即約$135.09萬港元)

4.    新加坡 (€151,200，即約$124.67萬港元)

5.    台灣 (€141,600，即約$116.76萬港元)

6.    紐西蘭 (€117,760，即約$97.1萬港元)

7.    加拿大 (€117,450，即約$96.84萬港元)

8.    瑞典 (€116,060，即約$95.7萬港元)

9.    荷蘭 (€103,110，即約$85.02萬港元)

10.    比利時 (€97,790，即約$80.63萬港元)

 

圖片來源：Unsplash@ Nik Shuliahin

 

　　在全球人均金融淨資產地方排名Top10中，第一位是美國，美國的人均金融淨資產為€253,450，即約$208.98萬港元；第二位是瑞士，瑞士的人均金融淨資產為€238,780，即約$196.89萬港元；第三位是丹麥，丹麥的人均金融淨資產為€163,830，即約$135.09萬港元；第四位是新加坡，新加坡人均金融淨資產為€151,200，即約$124.67萬港元；第五位則是台灣，台灣人均金融淨資產為€141,600，即約$116.76萬港元。值得一提的是，新加坡上年為第6位，今年打入五甲，成為第四位！

 

圖片來源：Unsplash@ Lisanto 李奕良

 

　　而在亞洲方面，其他排名分別有第11位的日本，人均金融淨資產為€96,500，即約$79.56萬港元；第22位的韓國，人均金融淨資產為€38,000，即約$31.33萬港元；第34位的中國，人均金融淨資產為€15,960，即約$13.16萬港元；第39位的馬來西亞，人均金融淨資產為€9,830，即約$81萬港元。


　　金融資產淨值下降最大的是北美，下降了 6.2%；西歐下降了 4.8%。不過，亞洲，除日本外，平均都有增長，特別是在印尼、柬埔寨或菲律賓等地方。報告中指出，2022年對儲戶來說是可怕的一年。一些資產類別的增長率都存在差異，包括證券（-7.3%）和保險/退休金（-4.6%），不過銀行存款增長率+6.0%。

 

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