巴勒斯坦伊斯蘭教武裝組織哈馬斯向以色列，發動了「珍珠港」式的偷襲，把以色列殺了個措手不及。市場自然關注原油，又或避險工具如黃金等的價格抽升，但今次以巴軍事衝突及其後續，最少有5大重點及1大啟示。

上周末，當港人留意著「小犬」動向，留意著傳遞和平與愛的亞運時，哈馬斯突襲以色列，佔據以國境內部分軍事基地及據點，造成近千人喪生，期間更擄走了數十名人質回加沙。以色列周日以空襲回應，相信短期內將進行地面軍事行動。

幾十年來，以色列自恃有美國撐腰，在中東一直挾政治、軍事、科技，甚至情報等的絕對優勢。今次被哈馬斯偷襲得手，可謂是老貓燒鬚的恥辱，而今次以巴衝突再戳破了中東和平美夢，值得留意的是：

一、「打遍中東無敵手」的「地區霸主」形象幻滅

哈馬斯偷襲以色列成功，令部分人對以國的常規軍事科技能力優越，以及靠美國的支持，便可造就她成為「中東霸王」這種看法改觀。

其實，早前在以色列襲擊加沙的平民後，沙特阿拉伯已承受國際穆斯林社會的巨大壓力，要求其擱置與以色列的和平談判，今次哈馬斯偷襲還可能是得到其他中東國家默許。

二、美以情報和以色列國防系統同失效

今次哈馬斯偷襲，應已計劃了一段時間，為甚麼美、以的情報機關事前竟沒收到半點風聲？而且以色列邊境防線被哈馬斯「閃電」突破，對哈馬斯今次採用的混合戰爭策略，包括小隊突襲配合無人機攻擊，也完全沒有準備。這無疑暴露了美、以情報，以及以色列國防上的漏洞。

以色列對其情報失誤固然難辭其咎，但美國間諜更關注俄烏戰事，也可能會令美國的衛星，忽略了之前哈馬斯軍事行動的準備及異動。

三、美國兩難：援以或援烏？

今時中東「爆鑊」，美國的困境是，要按計劃向烏克蘭提供有限的軍事援助，還是將這些資源轉投以色列？

四、IMEC或被擱置

關於印度-中東-歐洲經濟走廊(IMEC)計劃，如果沙特阿拉伯或約旦，透過在IMEC建設中的不作為，來抗議以色列捲入最近的以巴衝突，IMEC就無法順利完成。

五、真主黨夾擊

哈馬斯偷襲為以色列帶來的另一噩夢是，黎巴嫩武裝組織真主黨與哈馬斯夾攻以色列。事實上，真主黨已炮轟以軍陣地，以色列亦已還擊。如果真主黨進一步有大規模的軍事行動，中東局勢就會變得更壞：黎巴嫩、敘利亞等國家都可能被拖入衝突，中東要望和平，更加渺茫。

以平勝貴 蟻摟死象

5大重點中，最重要的還是與軍事有關的啟示：21世紀的現代戰爭，還是可以小勝大，以平勝貴，沒有任何一方能夠佔盡絕對的優勢。

以色列在美國協助下，開發出的「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，聲稱可攔截並摧毀短程火箭。但今次面對哈馬斯數以千計成本較低的火箭，顯然沒有發揮到甚麼作用。同樣道理，無人機也可以「蟻多摟死象」，以平勝貴。與F-16戰鬥機相比，它的性價比實在高出很多很多。今次哈馬斯示範了這種密集式的攻擊戰略，標誌了戰爭模式已經改變。

新一輪以巴危機固然顯示了地緣衝突的危險性，如大國間一旦爆發戰爭，全球便更充滿末日意味。對投資者而言，世界不安全，要投資哪個市場，甚至選擇退休之地，以安身立命，還是避免選擇一些被人仇恨的國家或地區為上。

（投資涉風險，每名投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



