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12/10/2023

賁卦看習拜會

#大國博弈 #中國 #美國 #習拜會 #習近平 #拜登 #APEC #三藩市 #易經
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

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    本欄隔周四更新

　　美國總統拜登，似乎很想與中國國家主席習近平會面。他最近（10月6日）在白宮對記者說：「目前還沒有安排這樣的會議，但有可能舉行。」習拜會的可能性，便是下月亞太經濟合作組織(APEC)在三藩市舉行峰會時雙方或會碰頭。但這也可能是拜登的一廂情願，一來習近平會否出席峰會，也成疑問，北京沒有證實；二來北京也從沒表示會安排兩人坐下會談。

 

　　早在去年11月，拜登和習近平在印尼峇里島舉行二十國集團(G20)峰會期間，首度面對面接觸，雙方同意應該管理分歧，防止競爭演變成衝突。而最近幾個月，中美兩國已進行多次高層接觸，其中美國高級官員，包括國務卿布林肯、財長耶倫及商務部長雷蒙多，分別在6月、7月及8月訪問中國。

 

　　最近，布林肯在紐約會見中國國家副主席韓正，美國國家安全顧問沙利文則在馬耳他會見中國外長王毅。但中美官員頻繁接觸，並不表示中美關係有所改善。雖然拜登秋波頻送，多次表達願與習近平再次會面，但北京則認為美方誠意不足，一直給美方冷面。

 

　　第一，習近平沒有出席印度新德里的G20峰會，這也是習近平擔任國家主席後首度缺席，令拜登緣慳一面，十分失望。第二，美方批准對台軍售案、提供對台軍事融資、繼續在涉藏和南海等問題上挑起事端，以及公開抵制中國經濟，體現拜登政府對華戰略——說一套做一套的兩面性特徵，北京都看在眼裏，所以對拜登所說的習拜會，遲遲不作正面回應。

 

去年11月，習近平拜登在峇里島首度碰面。(AP)

 

　　拜登為甚麼急於要見習近平？相信是與總統競選年有關。拜登仍想問鼎總統寶座，一方面美國人心態多喜歡打壓中國，另方面大企業依然想與中國有貿易往來，而拜登則想打如意算盤，既要選票，也想要大企業的政治獻金，所以大玩兩面手法，口頭講「漂亮說話」，表示無意遏制中國發展，不尋求與中國脫勾，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展等等，暗地裏則搞小動作，做出種種不利中方的行動。

 

　　從《易經》看習拜會的可能性，便會令人想起賁卦。「賁」為黑白相雜的紋飾，引申為裝飾的意思。此卦表面看是好的，下卦離，上卦艮，離日在艮山之下，為太陽下山的夕陽之象，但「夕陽無限好，只是近黃昏」，相信美方好話說盡的假仁假義維持不了多久。

 

　　《呂氏春秋．慎行論壹行》記載，孔子筮得賁卦，說「不吉」。子貢問：「賁卦很好，怎麼說是不吉？」孔子說：「白就是白，黑就是黑，賁卦黑白相雜又有甚麼好的？」黑白相雜，正好描繪拜登是心懷鬼胎。

 

　　APEC領袖峰會定於11月11日至17日在三藩市舉行，外界關注的，自然是習拜會可否實現。現今一切都還沒定案，但美國官員已表示，白宮正著手安排面對面會談。若從賁卦來看，則是展示「賁」的形勢下各種變化的可能性。主卦離是美方，客卦艮是中方，主卦和客卦的中爻和上爻都相同，表明雙方素質都不佳，態度都強硬。

 

　　主卦下爻陽，客卦下爻陰，主方美國應當避免衝突，把自己的不佳素質和強硬態度裝飾得很好，表現誠意，習拜會才有可能。

 

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