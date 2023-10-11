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11/10/2023

GLOBAL Wednesday｜儲局放鴿債息跌 美股試完低位轉勢？｜罷工潮炒近4800人 美三大車廠重傷｜以巴局勢未穩油價仍難升

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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國聯儲局官員發表鴿派言論，博斯蒂克指聯儲局毋須再加息，10年期債息曾挫18.51基點，創3月以來最大單日跌幅，美股三大指數向好，S&P500指數下4229點後試重上4300點，技術上已完成試低可轉勢？現時市場預料聯儲局下月會議維持利率不變的機會率大增至85%，但美國經濟動力明顯不足，硬著陸風險大增？UAW罷工行動持續，有報道指美國三大車廠累計已裁走約4800名員工，其中通用汽車(GM)佔2300人，大削生產力對GM的影響有多大？當市場正憂慮原油供應受以巴戰事影響之際，哈馬斯有高層稱願與以色列談判停火，油價昨天已乏力再上。在環球經濟前景不明朗下，國際油價難以重上每桶100美元水平？相關股份又是否部署的好時機？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/swSc5jGu108

 

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