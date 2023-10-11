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裳色．惜裳
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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/10/2023

職場穿搭｜突破傳統OL風格束縛！5大實用穿搭方向重塑形象獨特性！甚麼是「Old Money」老錢風？如何做到仙氣style而不顯土氣？

#OL #職場穿搭 #穿搭 #老錢風 #Old Money style #仙氣風 #泡泡袖 #cocktail dress #恤衫 #西裝外套 #手袋
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Pinterest, lifewithjazz, 9to5chic

　　處理過不少風格迷失的個案，幾乎都是因為「連鎖時裝店／網店當期賣甚麼，我便穿甚麼！」這種餵飼式購物培養出倒模式OL style，缺乏個人獨特性！

 

　　希望以下分類有助啟發你衣著上的可能性：

 

OL職場穿搭｜時尚休閒 Smart Casual

 

　　疫情後常見的上班穿著方式，介於正式與休閒之間，呈現「有打扮過的休閒感」，妳可以以襯衫、恤衫配西褲、牛仔褲，或連身裙配西裝外套。樂趣在於配搭不同鞋履由小白鞋至高踭鞋，手袋由環保布袋至名牌皮革都可，是非常穩陣不突顯個性的基本著裝方式。

 

 

OL職場穿搭｜女性柔美風 Feminine

 

　　最普遍也是最容易出錯的OL風格，常見本地及日韓小店以套式售賣：粉色、飄逸喱士、荷葉邊、碎花、小珍珠等元素，最受傾向女性化、仙氣外表的女性喜愛。要注意！過份仙氣會顯土氣，一個造型最好避免使用多於兩種顯仙氣元素，舉例如粉色飄逸連身裙配細小飾品已很足夠（2個仙氣元素），若再配更多女性化點綴如蝴蝶結、花花頭飾只會弄巧反拙！選擇基本色的尖頭平底鞋、低跟鞋甚至小白鞋等都是少甜百搭的好選擇。

 

 

OL職場穿搭｜商務正式 Formal

 

　　最簡單也可能是最乏味的辦公室風格。套裝本身變化不大，需運用不同色彩（如鮮艷色、粉彩色）及調整剪裁（如西裝外套肩線寬窄、衣襟高低、單鈕扣／雙排鈕扣）或裙子的長度寬窄等來增加變化。同時可以通過鞋、手袋、飾品、手錶、妝容及指甲等來豐富整體造型，將基本款服裝變得更具精緻感！變化有限的風格一切都取決於細節！

 

 

OL職場穿搭｜知性優雅 Sophisticated

 

　　以知性優雅、合身剪裁、不炫耀不浮誇為基礎的風格。簡潔俐落沒有多餘裝飾，使用品牌標誌較少而且用色低調的單品，永恆款單品如白恤衫、針織外套、西裝外套、絲質連身裙、牛仔褲、平底鞋等，重點在於低調精緻簡約，非常耐看而且容易掌握，和近年流行的 「Old Money 老錢風」有異曲同工之妙。

 

 

OL職場穿搭｜華麗風 Glam Chic

 

　　這款適合不怕高調不怕被受矚目的女性，貼身剪裁身型輪廓呈曲線，會穿著有華麗感的連身裙甚至是cocktail dress。奢華感布料如絲質、色丁、絲絨等，配搭亮面飾品、品牌手錶、手袋及高踭鞋，是從早到晚都豔光四射的風格。

 

 

OL職場穿搭｜前衛風 Edgy

 

　　適合從事創作、工作場所或文化不嚴格的辦公室！運用層次及衝突但又顯協調的型格風！會出現衝突色、oversize、超長袖、不對稱、大喇叭、大泡泡袖…會看到正常辦工室不會出現的單品，整體造型呈現出乎意料以個性化為主導的風格！

 

 

 

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