﻿外資點解當日撤離香港，今日回歸

近日有很多外國舊租客回流，我當然非常歡迎，我明白當日他們點解要離開，但唔明白點解今日回流，想唔到哈馬斯突襲以色列，竟然將我的謎團解開。有老友話風馬牛不相及，我作得就作。老友講得冇錯，否則寫文章的人點會被人叫做作家，當中甚至有人可以攞諾貝爾獎。



閒話少說，在去年7月，美國維持對香港發出外號不要前往的第四級別旅遊警告，大家都不以為已，其實，對香港來說，第四級別旅遊警告大鑊過十號風球。第四級別有甚麼國家？講出嚟大家都嚇一跳，當中包括北韓、伊朗。當第四級別發出之後，在香港的外資僱員就要被迫離開香港，否則有乜依郁，保險不會賠償。其實，在第四級別之下仍然有咁多人留在香港，可以知道香港重要性，不同意的人可以話我自誇自擂。

美國將香港旅遊警告級別降至第二級別，是外資回歸的主要原因。(AP)



問外資撤離香港之後會去邊度，10個之中有9個話去新加坡，搞到新加坡豪宅供應短缺，租金大升，各項民生消費大升，甚至將香港金融中心地位取代，紐倫港變咗做紐倫新。不少人好似陶淵明咁樣，好讀書不求甚解，只識得話香港冇喇，連金融中心地位都被新加坡搶走，從來不提第四級別旅遊警告。



在哈馬斯突襲以色列之後，美國對以色列發出紅色亦即是第四級別旅遊警告，這是意料中事，但唔講唔知，美國在今年7月已經將香港旅遊警告級別改為第二級別，雖然未到第一級別的自由前往，但只是叫打算前往的人要小心一些；中國以及澳門則在第三級別，要再三考慮甚至更改行程。第二級別亦是外資回歸的主要原因，我冇留意報紙是否有報道這個外資回流的重要信息，不過，在美國對香港發出第四級別旅遊警告時，全港報紙都大肆報道，似乎是不太公平。