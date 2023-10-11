10月啤酒節 | 夜色無邊Oktoberfest！黃金海岸熱鬧慕尼黑啤酒節玩足一晚！隊啤兼食鹹豬手、德國香腸、炸牛仔肉！超過癮啤酒雞蛋仔

要量度一下疫情之後香港社會經濟是否復常，除了瞄瞄餐飲生意、進境旅客人數、會議及展覽多寡，還有以往每年10月舉行的Oktoberfest德國啤酒節有沒有回歸……

而終於，大家都等到啦！由10月起，開始有各大酒店或食肆推出Oktoberfest推廣活動，其中一個地點是位於屯門的香港黃金海岸酒店的海岸扒房，舉行以「黃金海岸啤酒節」為名的慕尼黑啤酒節，提供各式啤酒、德國食品、攤位遊戲、打卡場景等，務求營造節日感的狂歡氣氛。

場內有播放德國慕尼黑啤酒節的片段，務求增加節日氣氛。

設有打卡場景，讓三五知己或公司上下開心合照。

記得在不久以前的香港，每年10月都是Oktoberfest的黃金時期，尤以尖沙咀馬哥孛羅香港酒店在海港城戶外停車場舉行的德國啤酒節最為深入民心，不單搭建一個大帳篷，還邀請到從德國來港的樂隊和啤酒女郎，加上源源不絕的啤酒和具有水準的德國美食，令啤酒節做得非常成功，莫說是周末周日擠得水洩不通，就連平日一至四都全場爆滿，全場都在吃喝玩樂載歌載舞，氣氛熱熾到不得了……記得我上世紀初出茅廬擔任飲食記者，每年10月要採訪德國啤酒節都心裏暗暗埋怨：「又得呢啲嘢！又係同一班德國佬樂隊！又係全場喺度狂隊啤酒！」見得多了，奇事都當常事。現在回想起來，方發現那是一個真正的無憂無慮美好年代，正因Oktoberfest離開過，才更渴望它回來了。

只是，世事似乎是難以返轉頭，至少馬哥孛羅香港酒店未有打算返轉頭住，今年沒打算再舉辦Oktoberfest……說到底，Oktoberfest當年生意火紅，是有賴香港商業環境蓬勃，間間公司賺大錢，而且外資公司多不勝數，居港Expat人口眾多，每逢10月公司上下都拉大隊參加Oktoberfest大飲大食，將啤酒當水飲的老外，絕對是香港Oktoberfest啤酒流量的中流砥柱，若只靠香港華人喝啤酒根本是難以撐起一個大帳蓬。再看現在，社會經濟狀況都變了，大規模的Oktoberfest未必是最有把握的餐飲業務決定囉。

有幾個設計簡單的攤位遊戲，適合大人細路參加。

攤位遊戲的獎品，小小心意氹大家高興囉嗦

海岸扒房有放置一些小道具，任由食客拍照時隨便使用。

黃金海岸酒店這邊也得承認是次活動屬「低成本製作」，沒有德國土佬樂隊也沒有德國啤酒女郎，但在餐飲業全線不景氣的年頭，有酒店願意舉辦Oktoberfest已很難得，總之有都好過冇，標記著疫情後的努力復常。況且，海岸扒房其實是一個被嚴重忽略的食肆，環境寬敞又舒服，日間在這裏享用下午茶，可欣賞到落地玻璃外的海景和泳池景，夜間時份亦氣氛輕鬆悠然，是放空減壓的好地方。

海岸扒房其實是個好地方，環境寬敞又舒服，尚有落地玻璃優美海景。

海岸扒房窗外，是酒店的泳池觀，充滿度假的悠然氣息。

今年黃金海岸啤酒節提供的四個啤酒品牌包括 Hoegaarden、Franziskaner、Löwenbräu 和 Blue Girl。每位額外加港幣$98，即可無限暢飲自選啤酒；每位額外加港幣 $128，即可無限量暢飲自選啤酒及得到黃金海岸酒店紀念啤酒杯一個。我覺得這個安排已算不錯，但要提提各位若打算大喝啤酒就敬請乘搭的士或其他公共交通出入酒店，當然也可入住酒店一晚當Staycation。

每位額外加港幣$98 ，即可無限暢飲自選啤酒。

大家乾一杯先啦！祝願各界生意愈來愈好！

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