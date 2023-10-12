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12/10/2023

玄學財運 | 投資失利的相學特徵怎樣？關鍵在於鼻！成功守住財富+以錢搵錢要看一個條件

#玄學 #相學 #特徵 #面相分析 #命理 #面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　女神變「燈神」！連她自己都輸到服、自嘲「黑仔」。

 

　　投資這回事，若想以錢搵錢、長買長賺，就要看自己的相格適合甚麼投資策略。

 

　　許多理財達人都教人分散投資，不過始終都要講運。

 

　　近期的新聞人物莊思敏雖然在不同領域投資，卻頭頭碰著黑，據媒體報導，其「悲情」紀錄如下：

 

　　一、她在JPEX事件中，損失約50萬。

 

　　二、虛擬貨幣失利，置業亦蝕，早前以180萬元買入的「劏舖」，結果以60萬沽出，勁蝕120萬。

 

　　三、曾斥資逾627萬購入何文田納米樓，實際面積只有263平方呎，當時以為區靚樓細、前景可觀。誰料高層近月以590萬成交，即蝕硬15%。

 

　　四、她以逾400萬買入的士牌之後，價錢下跌，可能低見358萬。

 

　　一位如此奮發地向不同投資領域進發的藝人，為甚麼會落得如此下場呢？

 

　　關鍵在鼻。

 

　　相學上，鼻為財星。她鼻頭有肉，表示有賺錢能力和儲財觀念，本極具「富婆」潛質，可惜兩邊鼻翼都較薄，襯不起鼻頭的圓潤飽滿，就如一個夾萬，裏面藏了不少銀両，但卻打開了門，而且放在彌敦道，你說多危險？更險的是：兩邊鼻翼不均衡，左大右小、左低右高，喻示財運不穩。

 

　　這不穩妥的局面還有鴛鴦眉和鴛鴦眼助威，即作決定時可能受一時衝動所影響。加上耳反廓，即耳的內輪露出在外輪之外，好處是能接受新事物，壞處是「唔信邪」，容易孤注一擲。

 

　　這次由虛擬貨幣至真實磚頭、由不動的樓宇至動的的士、由住宅至商舖，投資品種可謂多元化，涵蓋新舊經濟，但也難逃命運的「洗劫」。

 

　　對一位努力工作、努力投資的中女（看上去還很年青）來說，這真叫人洩氣。

 

　　以上提出的相學瑕疵其實只在玄學吹毛求疵的顯微鏡下才看到，在普通人眼中，她樣子甜美、身材豐滿，是吸睛靚女。但有這樣容易「失守」的鼻子，雖是美人胚子，也要小心銀紙，只宜作非常安全的投資，如定期存款，和在自己八字財運佳時置業，即不動產。風險投資絕對不宜。大家想財富增值前，最好審視一下自己的鼻頭和鼻翼是否相襯，若不配合，切忌槓桿，否則分分鐘以為機不可失，結果血本盡失。

 

 

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