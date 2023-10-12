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12/10/2023

比比星期四｜恒指回勇 短線部署望實兩大因素 ！| 中美經濟數據前瞻 | 油價刺激作用短暫？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　聯儲局官員相繼放鴿，令美匯指數（DXY）及美國債息回落，加上國有投資公司匯金事隔八年再度出手，宣布增持中國四大銀行的股份，並計劃於未來六個月繼續增持，刺激港股造好，恒指今早一度升近400點，報18288點，曾經收復50天線，多個因素支撐恒指回勇？短線仍有上升空間？今晚美國將會公布9月通脹數據，比比同你前瞻聯儲局最關心的核心CPI數據！國際油價跌逾2%，反映市場已經完全消化以巴衝突的利好因素？油價再向上空間有限，原因為何？部署石油股有甚麼需要留意？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/gTUeQt5uoM8

 

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