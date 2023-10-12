職場女王Son姐 | 天災人禍突顯管理才能！管理高手會怎樣應對控制極端場面？人渣、人員、人手、人才、人物，香港有甚麼？

一直以來都有讀者要求我多寫一點關於管理的文章，多一點分享我對管理的心得。但其實管理之道，並不是三言兩語能夠講得清楚，更加不是以為讀完MBA就會懂如何做管理。很多人包括老闆，都以為管理的作用，是管好理好所有事，確保樣樣事事都不會出錯，everything under control！但實情是管理的最大作用，就是因為anything can go wrong will go wrong！突發事故極端情況，意外出現的時候，有勇有謀，能夠果斷地做決定，控制場面局面，把傷亡損失影響後果後遺減至最低！所以每當有問題出現，對管理高手而言，就是大展身手大顯身價的時候。對尸位素餐者來說，就是醜態百出無能盡顯的時候。

政府高官應變能力辦事能力，大家有目共睹，有希望才會有失望，本來冇希望，不必發牢騷！講起上來還是要多謝個天，接二連三10號風球極端情況再來一個9號風球，勁過照妖鏡，整個管治班子有幾廢有幾柴一一無所遁形！

突然改掛啲9號風球，機場巴士快線即時暫停提供服務。基於安全理由作出的決定實屬無可厚非。但期間飛機依然可以降落，導致大批遊客被迫滯留機場，『親屬到了泰國，送機者都未能返到北角』。群情洶湧齊齊古厝的時候，機管局的高層，相關部門的高官去晒邊？如果不是看了新聞，立法會選委界議員江玉歡提出質疑，「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」我還不知道原來政府成立了颱風應變小組！究竟大家知不知有這個應變小組的存在？還是只有我一個人孤陋寡聞？

最需要領導的時候領導們全部失蹤，事後機管局事執行總監見記者，原來機管局有做嘢！即時聯絡全香港的的士商，只不過實際上全港的士供應量少冇辦法，局方日後會與運輸署商討改善如何在惡劣天氣情況下，能夠在的士供應方面上「做多一點功夫」云云。吓？唔係啩？咁都講得出？身為機管局嘅極高層連common sense都冇？

8號風球所有汽車繼續在街道行駛的話，萬一出現意外，是得不到任何保險保障的！機管局主動call的士接載，司機及乘客萬一途中出了意外，責任誰屬？再者，交通工具停駛是基於安全理由，應該呼籲市民及旅客冷靜，留在機場大樓確保人身安全，直至風球除下交通回復正常。只要期間Keep住update風暴交通情況，安排毛氈食水乾糧，讓滯留機場的人休息等候。同時宣布等8號風球一落，會安排旅遊車接載出市區，的士會源源不絕，亦會加密列車班次，疏導所有滯留者。雖然肯定都會有人鼓譟不滿，但應該做的能夠做的已經做了，落落大方見招拆招就是了！

想起馬雲曾經用『人渣、人員、人手、人才、人物』應用團隊，我生得逢時見過人物人才，如今香港，還剩甚麼？



