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13/10/2023

全球最佳城市排行榜！東京撼嬴新加坡排第4！邊個蟬聯第9年冠軍？點解香港不及曼谷、台北？

#打工仔 #Resonance Consultancy #全球最佳城市 #倫敦 #巴黎 #紐約 #東京奧運全面睇 #新加坡 #香港
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Text: Louise Yuen

　　全球品牌顧問機構 Resonance Consultancy 近日公布 2024 年全球最佳城市排名（World's Best Cities rankings），英國倫敦已連續第 9 年蟬聯全球最佳城市，緊隨其後是法國巴黎及美國紐約，分別位排第 2 及第 3 位。亞洲代表則有東京撼嬴新加坡排第 4，香港排名竟不及曼谷、台北？

 

至於香港僅排名第46，落後於不少亞洲城市。

 

　　Resonance Consultancy 根據戶外娛樂、安全、天氣、文化、大學排名、教育、購物、就業率及經濟繁榮度等多項因素，從全球 400 個城市評選出百大最佳城市排名，首十位分別是倫敦、巴黎、紐約、東京、新加坡、杜拜、三藩市、巴塞隆拿、阿姆斯特丹及首爾。報告指，英國倫敦今年繼續蟬聯全球最佳城市冠軍寶座，全因它在從容地應對了英國脫歐及疫情大流行後帶來的未知世界，加上在整體宜居性、親民指數等範疇名列前茅，再奪冠軍。排行第 2 的巴黎自  2020 年起一直受經濟低迷，不過明年將舉辦奧運會，加上城內本來就有不少地標建築及博物館，相信今個夏天能帶旺當地旅遊業。至於紐約的城市復甦更是顯而易見，新酒店、新博物館、新景點，重塑其五光十色的大時代。

 

（圖片來源︰World's Best Cities）

 

　　而亞洲城市則有東京（第 4 位）及新加坡（第 5 位）打入五強，北京排名第 18 位，曼谷第 39 位，台北則排第 42 位，已超越第 46 位的香港。報告指，香港曾是「中西匯聚」的城市，擁有吸引的購物中心、市場、餐廳和酒吧等。但過去幾年，香港的自由逐漸被削弱，令這一度令人羨慕的城市宜居性跌至排名第 49 位。

 

（圖片來源︰World's Best Cities）

 

全球最佳城市 TOP 10

1.英國倫敦
2.法國巴黎
3.美國紐約
4.日本東京
5.新加坡
6.阿拉伯聯合大公國杜拜
7.美國舊金山
8.西班牙巴塞隆納
9.荷蘭阿姆斯特丹
10.韓國首爾

 

完整名單按此

 

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