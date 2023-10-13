「國家隊」出手增持四大國有銀行A股股份，投資者一則以喜，一則以憂。令人喜的自然是中央出手托內銀，甚至令整個金融板塊受惠，市場氣氛轉佳；要憂的卻是：如果內銀無難，生命無危險，阿爺哪用「輸血」？半年前，中央已說要搞好經濟，但內房企接踵爆煲，內銀呆壞帳貸款風險日增。阿爺今次出手，會否反映了些甚麼？

中央匯金投資公司(簡介見副文)分別增持了四大內銀A股：農行(01288，滬：601288)增持3727萬股；中國銀行(03988，滬：601988)增持2488.79萬股；工行(01398，滬：601398)增持2761萬股；以及建行(00939，滬：601939)增持1838萬股。更宣布擬在未來6個月內，繼續增持這四間內銀的股份。

過去匯金曾多次在四大行股價處於低位時增持，普遍利好股價。除2013年以外，四大行股價均於3個月內有約10%的反彈（見表）。



周三(11日)晚，當匯金增持四大行的消息公布後，富時中國A50指數已急升，美市中概股也普遍上升。昨（12日）四大行在港股均能延續升勢，股價齊創幾個月來新高：建行升幅最勁，昨急升5.6%；工行升4.8%，農行升4.5%；中國銀行叨陪末座，但也升4%（圖一至圖四）。

匯金增持 振奮人心

對於匯金增持四大行，市場普遍認為對A股市場，發揮一定的提振作用，並穩定投資者的信心。此外，有分析更認為，這將推動國有銀行進一步發揮金融機構為實體經濟服務的功能，引導資金流向國家經濟重點領域，促進科技、製造業、消費等多個產業的發展。

不過，有分析認為，匯金增持四大行，並宣稱在未來半年，繼續增持，為股價護航，是穩定市場(尤其是滬市)的信心多於實際作用。因為匯金增持的股數雖介乎1838萬股至3727萬股之間，但原來共耗資僅約4.77億元(人民幣．下同)。從投資力度看，遠較匯金上一次，2015年救市的力度為小，故說今次增持對市場心理上的意義大於實際影響。

內銀憂房產呆壞帳

如果要知道內房陰霾對一般內銀的影響，可看重慶銀行(01963，滬：601963)。截至今年6月，重慶銀行房地產業不良貸款餘額為7.13億元，較2022年底增近兩成(19.37%)；房地產不良率由去年底的5.88%，升至7.14%，在各家於內地上市的城商銀行中居首，其他上市銀行不良率也由2.08%至6.77%不等。若內房不良貸款搞不好，內銀便會引發內地經濟危機，實不可不防。而市場亦期望，中央會有更多實質刺激經濟的組合拳出台。

網上有位「卡爾先生」指出，在2021年2月16日至今年9月22日期間，恒指跌了42%，而四大行中，農行和中國銀行就各升了約30%。若投資者相信有阿爺繼續撐四大行，傾向看「喜」較多，不妨「隨喜」現價入貨。不然或可吼價位稍回才買，但只恐股如脫韁馬，追貨莫及矣。

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匯金：「國家隊」代表

中央匯金投資公司於2003年成立，代表國家行使對國有商業銀行等重點金融企業出資人的權利和義務，實現國有金融資產保值增值，有「金融國資委」之稱，乃「國家隊」代表。匯金不開展其他商業活動，也不干預其控股的國有金融企業的日常經營。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

